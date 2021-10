USA: NAHB-Immobilienindex steigt überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Oktober überraschend aufgehellt. Der NAHB-Hausmarktindex stieg zum Vormonat um vier Zähler auf 80 Punkte, wie die National Association of Home Builders am Montag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang auf 75 Punkte gerechnet.

"Auch wenn die Nachfrage und die Verkäufe von Eigenheimen hoch bleibe, haben die Bauherren mit anhaltenden Störungen der Lieferketten und einen Arbeitskräftemangel zu kämpfen", sagte Chuck Fowke, Vorsitzender des NAHB. Dies verzögere die Fertigstellung von Häusern und erhöhe den Preisdruck bei Baumaterialien.

Der NAHB-Index ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die aktuelle Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt./jsl/men