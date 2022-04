USA: Neubauverkäufe fallen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser deutlich stärker als erwartet gefallen. Im März seien die Verkaufszahlen im Monatsvergleich um 8,6 Prozent gesunken, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Im Februar waren sie noch um revidierte 1,2 (zunächst 2,0 Prozent) gefallen.

Auf das Jahr hochgerechnet wurden im März 763 000 neue Häuser verkauft. Erwartet wurde ein Wert von 768 000. Im Vormonat wurden annualisiert 835 000 Häuser verkauft./jsl/la/he