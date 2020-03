USA: Neubauverkäufe fallen im Februar stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser stärker als erwartet zurückgegangen. Die Zahl der Verkäufe sei im Februar um 4,4 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 1,8 Prozent erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet fiel die Zahl der Verkäufe von 800 000 auf 765 000.

Allerdings war der Anstieg im Vormonat mit 10,5 Prozent stärker als zunächst ermittelt ausgefallen. In einer ersten Schätzung war nur ein Zuwachs von 7,9 Prozent festgestellt worden.

Die Corona-Krise dürfte bei den Zahlen noch keine große Rolle gespielt haben. Die Krise ist erst im März mit voller Wucht in den USA angekommen./jsl/jkr/he