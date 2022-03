USA: Produktivität erholt sich deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Produktivität der US-Wirtschaft hat sich im Schlussquartal 2021 deutlich von dem Rückgang in den Sommermonaten erholt. Das Verhältnis von Produktion und Arbeitszeit stieg in den Monaten Oktober bis Dezember auf das Jahr hochgerechnet um 6,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde bestätigt.

Analysten hatten im Schnitt eine leicht höhere Rate erwartet. Im dritten Quartal war die Produktivität um 3,9 Prozent gefallen. Die Lohnstückkosten stiegen im vierten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 0,9 Prozent, nachdem sie im dritten Quartal stark um 10,6 Prozent gestiegen waren. Im Gesamtjahr 2021 erhöhte sich die Produktivität gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent. /bgf/jsl/jha/