USA rechnen mit weiteren Anschlägen in Kabul - Biden will Vergeltung

Kabul (Reuters) - Die USA stellen sich nach dem verheerenden Selbstmord-Attentat vor dem Kabuler Flughafen auf weitere Angriffe ein.

"Wir tun alles, um vorbereitet zu sein", sagte der Chef des US-Zentralkommandos, General Frank McKenzie. Man bereite sich auch auf Raketenangriffe oder Angriffe mit Autobomben auf den Flughafen vor. US-Präsident Joe Biden kündigte Vergeltungsschläge an und sagte mit Blick auf die Drahtzieher der Attentate: "Wie werden nicht vergeben, wir werden nicht vergessen, und wir werden euch jagen und zur Rechenschaft ziehen." Die Einsatzkräfte der Bundeswehr werden nach dem am Donnerstag beendeten Evakuierungseinsatz am Freitagnachmittag in Deutschland erwartet.

Die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) bekannte sich über den Internet-Dienst Telegram zu dem Angriff. Man habe Übersetzer und "Kollaborateure" treffen wollen, die mit der amerikanischen Armee zusammengearbeitet hätten. Bei zwei Explosionen vor einem Tor zum Flughafen und bei einem Hotel sowie bei Schusswechseln waren 85 Menschen getötet worden, darunter 13 US-Soldaten. Die mit dem IS verfeindeten Taliban erklärten, 28 ihrer Mitglieder seien getötet worden. Der IS-Chorassan, der afghanische Ableger des Islamischen Staats, ist vor allem an der Grenze zu Pakistan aktiv, hat aber auch eine Front im Norden Afghanistans aufgebaut.

TALIBAN - SIND FÜR CHAOS NICHT VERANTWORTLICH

Biden erklärte, er habe das US-Verteidigungsministerium gebeten, Pläne für einen Gegenanschlag zu entwickeln. Der Präsident kündigte an, an den Evakuierungsplänen festzuhalten. Demnach wird die US-Armee kommenden Dienstag den Einsatz beenden. Die Anschläge hatten die ersten Todesopfer für das US-Militär seit Februar 2020 zur Folge. Es war der gravierendste Zwischenfall für die amerikanischen Truppen in dem Land seit einem Jahrzehnt. Die Taliban erklärten, sie seien nicht verantwortlich "für den chaotischen Evakuierungs-Plan von ausländischen Nationen".

Nach US-Angaben befinden sich noch rund 1000 Amerikaner in Afghanistan. Der Takt der Flüge wurde beschleunigt. Am Freitag durften Menschen mit US-Pass das schwer gesicherte Flughafen-Gelände betreten. Ein Diplomat eines Nato-Staates sagte Reuters in Kabul, alle ausländischen Staaten wollten bis zum 30. August ihre Bürger und Botschaftsangehörigen ausfliegen. Bislang wurden rund 100.000 Menschen evakuiert. Die Bundeswehr flog nach Angaben des Verteidigungsministeriums mehr als 5300 Menschen mit 37 Flügen aus Kabul aus.

Die etwa 600 Soldatinnen und Soldaten, die am Einsatz beteiligt waren, werden um 16.00 Uhr (MESZ) am Militärflugplatz im niedersächsischen Wunstorf erwartet. Bei der Ankunft sollen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Generalinspekteur Eberhard Zorn, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl, sowie weitere Politiker anwesend sein. In der Nacht war die letzte Maschine mit Flüchtlingen am Frankfurter Flughafen gelandet.