USA: Rohölvorräte fallen überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Rohölbestände der USA sind in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Die Vorräte sanken um 2,5 Millionen auf 428,5 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel hingegen einen Anstieg um 1,1 Millionen Barrel erwartet.

Die Benzinbestände stiegen um 6,7 Millionen auf 258,2 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) kletterten um 8,2 Millionen auf 147,2 Millionen Barrel. Die Ölproduktion stieg um 0,1 Millionen auf durchschnittlich 13,0 Millionen Barrel pro Tag. Dies ist ein neuer Rekordwert.

Die Ölpreise gaben nach den Daten nach.

Die Daten im Überblick:

Aktuell Vorwoche

Rohöllagerbestände 428,5 431,1 Benzinlagerbestände 258,3 251,6 Destillatebestände 147,2 139,1

(in Mio Barrel)

Hinweis: Abweichungen aufgrund von Rundungen möglich.

/jsl/jha/