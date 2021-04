USA schickt Indien Corona-Hilfen im Wert von 100 Millionen Dollar

Washington (Reuters) - Die USA stellen Indien im Kampf gegen den Ausbruch des Virus medizinische Produkte und Impfstoff im Wert von rund 100 Millionen Dollar zur Verfügung.

"So, wie Indien den Vereinigten Staaten Hilfe geschickt hat, als unsere Krankenhäuser zu Beginn der Pandemie überlastet waren, sind die Vereinigten Staaten entschlossen, Indien in der Zeit der Not zu unterstützen", schieb das Weiße Haus am Mittwoch in einem Informationsblatt zu der Hilfsaktion. Bis Ende kommender Woche sollen 1000 Sauerstoffflaschen, 15 Millionen N95-Masken und eine Million diagnostische Schnelltests an Indien geliefert werden. Zudem sei eine Bestellung der USA von AstraZeneca mit Grundstoffen zur Herstellung von Covid-19-Impfungen nach Indien umgeleitet worden. Damit könne das Land über 20 Millionen Einheiten des Impfstoffs produzieren.

In Indien nimmt die Corona-Pandemie immer dramatischere Ausmaße an. Mit 360.960 Neuinfektionen binnen eines Tages meldete das südasiatische Land am Mittwoch erneut einen weltweiten Höchstwert. Damit sind unter Indiens rund 1,3 Milliarden Einwohnern fast 18 Millionen Infektionen festgestellt worden. Ein Grund für die stark steigenden Corona-Infektionszahlen ist eine besonders ansteckende Virus-Mutante, die in Indien entdeckt wurde. Zudem werden ungeachtet der steigenden Infektionszahlen religiöse und politische Massenveranstaltungen zugelassen. Der Mangel an Krankenhausbetten und medizinischem Sauerstoff lässt auch die Zahl der Todesfälle nach oben schnellen: Am Mittwoch stieg die Zahl der Opfer auf über 200.000. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer bei Infektionen und Todesfällen aus.