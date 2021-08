USA schließen Abzug aus Afghanistan ab

- von Phil Stewart und Idrees Ali

Washington (Reuters) - Das US-Militär hat am Montag seinen Abzug aus Afghanistan abgeschlossen.

Mit Ross Wilson habe auch der oberste US-Diplomat vor Ort an Bord des letzten C-17-Flugzeugs das Land verlassen, sagte Frank McKenzie, Chef des für die Region zuständigen Central Command. Die USA und ihre Verbündeten hätten mehr als 122.000 Zivilisten außer Landes gebracht. Allerdings habe man nicht alle evakuieren können, die man hatte evakuieren wollen. Auch ein Sprecher der Taliban sagte dem Sender Al-Jazeera, der letzte US-Soldat habe den Flughafen von Kabul verlassen. Damit habe Afghanistan die Unabhängigkeit erlangt. Die Bundeswehr hatte am Donnerstag ihren Evakuierungseinsatz abgeschlossen.

"Mit diesem Abzug ist eine Menge Herzschmerz verbunden", sagte McKenzie. "Wir haben nicht alle rausgeholt, die wir rausholen wollten. Aber ich denke, auch wenn wir noch zehn Tage länger geblieben wären, hätten wir nicht alle rausbekommen." Einige Dutzend US-Bürger hätten es nicht zum Flughafen geschafft, sagte der General. Die Taliban hätten sich bei der Abwicklung des US-Einsatzes "hilfreich und nützlich" gezeigt. Die USA hatten unter Präsident Donald Trump einen Abzug ausgehandelt. Sein Nachfolger Joe Biden setzte die Frist bis Dienstag für einen vollständigen Abzug. In den vergangenen Tagen waren Tausende Menschen zum Flughafen der Hauptstadt geströmt in der Hoffnung, einen der letzten Flüge zu bekommen.

Die Taliban hatten am 15. August die Hauptstadt Kabul übernommen und damit faktisch wieder die Macht in Afghanistan. Die Islamisten hatten das Land bereits ab 1996 bis zu ihrem Sturz durch US-geführte Truppen 2001 beherrscht. In den folgenden fast 20 Jahren wurde der Konflikt zum längsten Krieg der US-Geschichte. Die Bundeswehr war bis 2013 militärisch im Rahmen eines Nato-Einsatzes für den Norden Afghanistans verantwortlich. Die Verantwortung ging 2014 auf die afghanischen Sicherheitskräfte über. Rund 150.000 Bundeswehr-Soldaten waren am Hindukusch im Einsatz, 59 von ihnen kamen dort ums Leben. Die Rückkehr der Taliban an die Macht hat eine politische Diskussion über den Krieg entfacht.