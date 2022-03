USA schließen mögliches Importverbot für russisches Öl nicht aus

BRÜSSEL/WASHINGTON (dpa-AFX) - Als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine schließt die US-Regierung ein mögliches Importverbot für russisches Öl explizit nicht aus. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Freitag nach Gesprächen in Brüssel auf die Frage nach solchen Energie-Sanktionen: "Nichts ist vom Tisch." Jeden Tag werde neu bewertet, wie die bisherigen Sanktionen umgesetzt würden und welche zusätzlichen Schritte in Frage kämen. Die USA und ihre Partner hätten bereits diverse Sanktionen und Strafmaßnahmen verhängt, die viele vor ein paar Wochen noch nicht für möglich gehalten hätten.

Auch US-Präsident Joe Biden hatte am Mittwoch auf die Frage, ob seine Regierung im Rahmen der Strafmaßnahmen gegen Moskau ein Importverbot für russisches Öl erwäge, geantwortet: "Nichts ist vom Tisch."

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte am Freitag in Washington: "Wir prüfen derzeit Optionen, um unseren Verbrauch an russischer Energie zu senken, aber wir sind sehr darauf bedacht, die Auswirkungen auf Familien zu minimieren." Werde das Angebot auf dem Weltmarkt reduziert, dann lasse das Gas- und Ölpreise steigen. Biden habe das im Blick. Ziel sei, die Auswirkungen von Sanktionen gegen Russland für Amerikaner so gering wie möglich zu halten.

Die Vorsitzende des Rats der Wirtschaftsberater der US-Regierungszentrale, Cecilia Rouse, sagte, die Vereinigten Staaten importierten nicht viel russisches Öl. Aber man prüfe Möglichkeiten, um den US-Verbrauch russischer Energie zu senken.

Ende vergangenen Jahres war Russland nach Angaben der US-Behörden das viertwichtigste Land für Einfuhren von Rohöl und Petroleumprodukten - hinter Kanada, Mexiko und Saudi-Arabien. Die Einfuhren aus Russland machten knapp fünf Prozent aller US-Importe in dieser Kategorie aus./jac/DP/he