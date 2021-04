USA stimmen Beratungen in Wien über Iran-Atomabkommen zu

Washington (Reuters) - Die USA haben den für kommende Woche geplanten Beratungen über eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran zugestimmt.

US-Vertreter würden mit den europäischen, russischen und chinesischen Partnern über das Thema sprechen, teilte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Freitag mit. "Wir erwarten keinen sofortigen Durchbruch, weil schwierige Diskussionen bevorstehen. Wir denken aber, dass dies ein richtiger Schritt nach vorn ist." Am Dienstag sollen die Gespräche über das Abkommen von 2015 in Wien durch persönliche Treffen der Vertreter der verbliebenen Unterzeichnerstaaten sowie der USA fortgesetzt werden. Eine direkte Begegnung zwischen Gesandten der USA und des Irans ist aber nicht geplant. Die USA waren 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus der Vereinbarung ausgestiegen und hatten massive Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt.

Price sagte, bei den Beratungen in Wien werde es um Arbeitsgruppen gehen, die die Europäische Union zusammen mit den verbliebenen Unterzeichnerstaaten China, Russland, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und dem Iran bilden wolle. Dabei dreht es sich um Maßnahmen, die einerseits der Iran zur Erfüllung seiner Auflagen aus dem Abkommen und andererseits die USA zur Aufhebung ihrer Sanktionen ergreifen müssten. "Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass es durch diesen Prozess zu direkten Gesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran kommen wird", sagte Price. Gleichwohl seien die USA dafür offen. Der Iran lehnt bislang direkte Gespräche mit den USA ab.