USA: Stimmung in New Yorker Industrie hellt sich auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung in den New Yorker Industrieunternehmen hat sich im September stärker als erwartet aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 3,7 Punkten im Vormonat auf 17,0 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 6,9 Punkte erwartet.

Mit einem Stand über der Nulllinie wird wirtschaftliches Wachstum angezeigt. Mittlerweile liegt der Stimmungsindikator den dritten Monat in Folge im positiven Bereich, nachdem er im April wegen der Corona-Krise bis auf ein Rekordtief bei minus 78,2 Punkte abgestützt war./jsl/bgf/men