USA: Stundenlöhne steigen stark an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Löhne und Gehälter sind in den USA inmitten der Corona-Krise stark gestiegen. Die Stundenlöhne erhöhten sich im April gegenüber dem Vormonat um 4,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem wesentlich geringeren Zuwachs von 0,4 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne um 7,9 Prozent.

Derart stark steigende Löhne sind außergewöhnlich und vermutlich Folge eines statistischen Effekts. In der Corona-Krise dürften vor allem niedrig bezahlte Angestellte ihre Anstellung eingebüßt haben. Dies dürfte den Lohnzuwachs stark nach oben hin verzerren./bgf/ssc/mis