USA: Stundenlöhne steigen überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Löhne und Gehälter sind in den USA im Juli überraschend nicht weiter gesunken. Die Stundenlöhne legten im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im Mai und Juni waren die Stundenlöhne noch jeweils gesunken.

Analysten hatten für Juli im Mittel mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Stundenlöhne um 4,8 Prozent./jkr/jsl/fba