USA suchen Schulterschluss mit Deutschland beim Klimaschutz

Berlin/Washington (Reuters) - Die neue US-Regierung will beim Klimaschutz einen neuen Schulterschluss mit Europa und Deutschland.

"Die Vereinigten Staaten und Deutschland können den Menschen weltweit Zuversicht geben. Unsere beiden Länder sind bei den grundsätzlichen Zielen auf einer Linie", sagte der US-Klimabeauftragte John Kerry am Dienstag auf der jährlichen weltweiten Konferenz "Berlin Energy Transition Dialogue". Er ergänzte, die USA hätten in den vergangenen Jahren Zeit verloren. Das Land müsse viel schneller werden beim Umstieg auf Elektro-Mobilität und beim Ausbau der erneuerbaren Energien. "Aber wir können das schaffen. Das ist eine Frage des politischen Willens", unterstrich Kerry.

Nachdem der frühere US-Präsident Donald Trump den Klimawandel in Zweifel gezogen und den Austritt aus dem Weltklima-Abkommen beschlossen hatte, trat die neue US-Regierung unter Joe Biden diesem kurz nach Amtsantritt wieder bei. Das fast zwei Billionen schwere Konjunkturprogramm der USA zur Bewältigung der Corona-Krise soll zugleich den CO2-Ausstoß reduzieren.

Kerry verwies darauf, dass beide Länder eine lange gemeinsame Geschichte bei der Entwicklung der erneuerbaren Energien haben. Deutschland habe mit dem vor 20 Jahren aufgesetzten Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ein Vorbild für viele Staaten geschaffen. Auch die USA unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama und dessen Vize Biden hätten daran angeknüpft. Als Beispiele für die aktuelle Zusammenarbeit nannte er die Milliarden-Investition von Ford in das Werk in Köln für den Umstieg auf Elektro-Autos sowie den Bau der Tesla-Fabrik in Brandenburg. "Das ist erst der Anfang von dem, was möglich ist. Die weltweite Energiewende-Bewegung gewinnt jeden Tag an Tempo."

"WIR HABEN DIE AMERIKANER ZURÜCK"

Den deutschen Beschluss zum Ausstieg aus der Kohle auch mit Hilfe von Entschädigungen lobte Kerry als wegweisend und mutig. "Es ist entscheidend, dass wir den Energiesektor vom CO2-Ausstoß befreien", sagte er mit Blick auf die USA. Wie Europa wolle auch sein Land bis 2050 weitgehend klimaneutral sein. Dafür wolle man die Unterstützung der Privatwirtschaft und der Banken gewinnen. Subventionen für fossile Energien dagegen sollten gestrichen werden.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier äußerte sich erfreut, über Kerrys Ankündigungen. "Wir haben die Amerikaner zurück", sagte er. "Das war ein klares Zeichen von Führung und Engagement. Das Zweifeln wird vom Willen zum Handeln verdrängt." Altmaier forderte, bis Ende des Jahres müssten die Staaten bei der nächsten Weltklimakonferenz neue Beschlüssen fassen, damit die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad gehalten werden könne.