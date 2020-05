USA: Trump stichelt gegen China und facht Handelskriegs-Sorgen an – Neue desaströse US-Jobdaten – Märkte tauchen ab

Kritische Worte des US-Präsidenten Donald Trump in Richtung China verstärken die ohnehin wieder stärker hochgekochten Konjunktursorgen der Investoren zusätzlich. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex am Donnerstag rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt 23.060 Punkte und damit 0,81 Prozent unter dem Vortagesschluss. Damit würde das weltweit wohl bekannteste Börsenbarometer an seine Vortagesverluste anknüpfen. So ging es in der laufenden Woche bereits um rund viereinhalb Prozent abwärts.

Trump stichelt gegen China

Die Furcht vor den Folgen einer möglichen zweiten Corona-Welle sorgte zuletzt für wieder trübere Stimmung an den Börsen. Zudem hatte Trump bereits zur Wochenmitte einmal mehr Stimmung gegen China gemacht. Er wirft China vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben. Dies befeuerte zuletzt die Sorgen vor einem Wiederaufflammen des Handelskriegs zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften der Welt.

Am Donnerstag legte Trump nun in einem Fernsehinterview nach und schloss Nachverhandlungen des Phase-1-Handelsabkommens mit China aus, wenngleich China den Importvereinbarungen aktuell nicht vollständig nachkommt. Damit dürfte Trump früheren Zeitungsberichten aus China entgegentreten, denen zufolge die Führung des Landes Nachverhandlungen erwäge.

Die Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelsstreits zwischen den beiden größten Volkswirtschaften belastet nun auch wieder die Börsen. Eine Beruhigung ist nicht in Sicht. Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets, wies am Donnerstag darauf hin, dass auf dem chinesischen Volkskongress am 22. Mai auch „Reaktionen auf die politischen Maßnahmen der US-Regierung“ folgen könnten. Desweiteren erwägen die USA Präsident Trump zufolge, ob chinesische Konzerne amerikanische Bilanzregeln folgen müssen, wenn sie an Börsen in den Vereinigten Staaten gehandelt werden.

US-Jobdaten

In den USA haben infolge der Corona-Pandemie erneut Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. In der Woche bis einschließlich 9. Mai wurden knapp drei Millionen Neuanträge registriert, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. In den sieben Wochen zuvor hatten bereits mehr als 33 Millionen Menschen einen solchen Antrag gestellt – so viele wie nie zuvor in solch kurzer Zeit. Damit haben seit Mitte März mehr als 36 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten ihren Job verloren.

Auch der Dax hat sich davon beeinflussen lassen und seinen Abwärtstrend mit nun Minus 3 Prozent beschleunigt. Auch die 50-Tage-Trendlinie musste nachgeben.

