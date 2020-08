USA: Trump vs. Biden – Steuererhöhung oder Schuldenschnitt voraus?

Die Blicke der Anleger wandern in die USA: Nicht nur das Notenbankertreffen in Jackson Hole mit einer Neuausrichtung der US-Geldpolitik, sondern auch die Präsidentschaftswahl zwischen Trump und Biden beschäftigt die Börsen. Welcher Kandidat wäre für die Wall Street besser geeignet und wie würden sich Steuererhöhungen auswirken? Tobias Kramer, Herausgeber des Zertifikateberaters, wirft einen ausführlichen Blick auf die wirtschaftliche Situation in den Vereinigten Staaten.