USA und Russland halten sich bedeckt vor Abrüstungsgesprächen in Wien

Wien (Reuters) - Russland und die USA haben in Wien Gespräche über eine neue Vereinbarung zur atomaren Abrüstung begonnen.

Hochrangige Vertreter der beiden Länder zeigten sich vor ihrem Treffen am Montag bedeckt. "Wir werden sehen", sagte Marshall Billingslea, Sondergesandter des US-Präsidenten für Rüstungskontrolle, zu Reuters. Sein russischer Gesprächspartner, der stellvertretende Außenminister Sergej Rjabkow, gab sich ebenfalls vorsichtig und sagte vor Journalisten: "Mal sehen, mal sehen. Wir sind immer sehr hoffnungsvoll."

Als letzter Abrüstungsvertrag zur Begrenzung strategischer Atom-Waffen ist das Abkommen "New Start" in Kraft. Es läuft 2021 aus und könnte dann um fünf Jahre verlängert werden. Der 2010 in Prag unterzeichnete Vertrag begrenzt die Zahl der stationierten strategischen Atomsprengköpfe auf 1550 und die Zahl der Trägersysteme auf 800. Während Russland auf eine Verlängerung drängt, stellen die USA das Abkommen infrage. Die Amerikaner streben eine multilaterale Vereinbarung mit Beteiligung Chinas an. US-Präsident Donald Trump hat China wiederholt aufgefordert, gemeinsam mit den USA und Russland Gespräche über ein Atomwaffen-Kontrollabkommen zu führen, um das neue New-Start-Abkommen zu ersetzen. China, das schätzungsweise 300 Atomwaffen besitzt, hat Trumps Vorschlag wiederholt abgelehnt. Nach dem Kollaps des INF-Vertrags ist "New Start" der letzte verbleibende Atomwaffen-Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland.