USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind im Juli überraschend mehr Bestandsimmobilien verkauft worden. Die Verkäufe bestehender Häuser stiegen im Monatsvergleich um 2,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet.

Es ist der zweite Anstieg nach vier Rückgängen in Folge. "Der Immobiliensektor scheint sich einzupendeln", sagte Lawrence Yun, Chefvolkswirt der NAR. Die Zahl der verfügbaren Wohnungen, ein Schlüsselfaktor für die Erholung des Immobilienmarktes, zeige einen leichten Anstieg./jsl/bgf/he