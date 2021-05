USA weisen Bericht über Gefangenenaustausch mit dem Iran zurück

Dubai (Reuters) - Die USA haben einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach sie mit dem Iran einen Gefangenen-Austausch vereinbart haben.

"Der Bericht ist nicht wahr", sagte Ron Klain, Stabschef im Weißen Haus, am Sonntag dem Sender CBS. Die USA würden das Thema Gefangene gegenüber dem Iran aber regelmäßig ansprechen. Das iranische Staatsfernsehen hatte zuvor berichtet, es sei vereinbart worden, dass die Islamische Republik vier der Spionage beschuldigte US-Bürger in ihre Heimat entlasse. Im Gegenzug würden die USA vier Iraner freilassen und gesperrtes iranisches Vermögen in Höhe von sieben Milliarden Dollar freigeben.

Zudem berichtete das Staats-TV, es sei vereinbart, dass der Iran die britisch-iranische Entwicklungshelferin Nazanin Zaghari-Ratcliffe freilasse. Im Gegenzug werde Großbritannien Schulden in Höhe von 400 Millionen Pfund beim Iran begleichen. Zaghari-Ratcliffe war 2016 im Iran verhaftet worden. Ihr wurde vorgeworfen, einen Sturz des geistlichen Establishments geplant zu haben. Ein Gericht verurteilte sie zu fünf Jahren Haft. Nach vier Jahren kam sie in den Hausarrest, der im März endete. Dann wurde sie wegen des Vorwurfs der Propaganda gegen den Iran angeklagt und zu einem weiteren Jahr Haft verurteilt. Zaghari-Ratcliffe ist Projektmanagerin bei der Thomson-Reuters-Stiftung.

In Wien laufen derzeit Gespräche über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Daran sind auch Großbritannien, der Iran und indirekt die USA beteiligt.