USA werden Asylsuchende über die mexikanische Grenze lassen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die neue US-Regierung von Präsident Joe Biden treibt ihre Demontage der restriktiven Einwanderungspolitik von Vorgänger Donald Trump voran. Das US-Heimatschutzministerium kippte am Freitag die Vorschrift, dass Asylsuchende in Mexiko auf die Entscheidung ihrer Anträge warten müssen. Dadurch leben Menschen zum Teil über ein Jahr in Zeltlagern südlich der Grenze zu den USA. Nach Angaben des Ministeriums sind rund 25 000 Menschen von der bisherigen US-Politik betroffen.

Die Asylsuchenden sollen schrittweise in die USA kommen können, der Prozess dafür soll kommende Woche beginnen. Angesichts ihrer Lage versuchten einige, unter anderem mit Hilfe von Menschenschmugglern illegal über die Grenze zu gelangen.

Das Ministerium mahnte die Menschen, nichts auf eigene Faust zu unternehmen und bis auf Weiteres auf Anweisungen zu warten. Die neue Regierung wolle ein sicheres, geordnetes und menschenfreundliches Einwanderungssystem etablieren, betonte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas.

Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador begrüßte die Entscheidung. "Wir haben in Mexiko etwa 6000 Migranten, die darauf warten, dass ihre Angelegenheiten gelöst werden. Ja, es wäre gut, wenn sie sich an dieses Abkommen halten und die Migranten auf US-Territorium warten würden", sagte er bei seiner täglichen Pressekonferenz. Allerdings warnte er die mittelamerikanischen Migranten davor, zu denken, dass "die Türen zur Nordgrenze offen sind". "Die Politik ist, die Migranten zu unterstützen, aber in der Tat gibt es noch nichts Konkretes und wenn man ehrlich ist, wird es Zeit brauchen", sagte er. "Sie schieben die Migranten genauso ab wie unter der letzten Regierung."/so/DP/fba