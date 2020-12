Zwar hat der Dax sich trotz negativer Indikatoren zu Handelsbeginn dennoch gut ein halbes Prozent in die Höhe gekämpft. Das nicht enden wollende Gezerre um einen Brexit-Handelspakt und Fischereirechte sowie die Unsicherheit mit Blick auf das Konjunkturpaket in den USA dürften am Mittwoch trotzdem auf die Stimmung drücken.

Am vergangenen Freitag noch war die Stimmung der Anleger hierzulande zeitweise so gut gewesen, dass sich der deutsche Leitindex seinem im Februar erreichten Rekordhoch bei fast 13 800 Punkten stark angenähert hatte. Am Montag dann jedoch waren die Virusängste zurückgekehrt. Eine aktuell vor allem in Großbritannien grassierende, wohl noch ansteckendere Variante des Coronavirus löste Befürchtungen für noch härteren und längeren Beschränkungen aus.

Zudem ist auch das Tauziehen um einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU weiterhin nicht entschieden. Noch immer sind vor allem die künftigen Rechte von EU-Fischern in britischen Gewässern ein zentraler Knackpunkt.

Wird Trump das Konjunkturpaket aufhalten?

In den USA hat derweil der amtierende US-Präsident Donald Trump Nachbesserungen an dem mit großer Mehrheit vom Kongress beschlossenen Corona-Konjunkturpaket gefordert – und gedroht, andernfalls seine Unterschrift zu verweigern.

„Ich bitte den Kongress, die verschwenderischen und unnötigen Teile in diesem Gesetzes sofort zu streichen und mir eine geeignete Vorlage zu schicken, sonst muss die nächste Regierung ein Corona-Hilfspaket verabschieden. Und vielleicht bin ich das“, sagte Trump am späten Dienstag (Ortszeit). Das Gesetz, das derzeit auf seinem Schreibtisch liege, sei „ganz anders“ als erwartet, hatte er zuvor in einem Video auf Twitter geäußert. Es sei „eine Schande“. Trump forderte Nachbesserungen. Unter anderem will er die Einmalhilfe für US-Bürger von 600 auf 2000 Dollar anheben. Auch eine zweijährige Aussetzung der Steuer auf Bewirtungsaufwendungen sei „nicht genug“, um der von der Pandemie schwer getroffenen Gastronomie zu helfen, so Trump.

Nur geringes Handelsvolumen

Erratische Schwankungen in den Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax) sind indes zumindest möglich, da der Handel von geringen Umsätzen geprägt sein dürfte. Spätestens mit dem starken Rücksetzer am Montag nach dem großen Verfall an den Terminbörsen letzte Woche hätten sich die meisten Akteure wohl bereits vom Jahr 2020 verabschiedet und Aktienpositionen geschlossen, ist aus dem Handel zu hören.

Daimler will Lastwagensparte an die Börse bringen

Unter den Einzelwerten könnten die Daimler-Aktien in den Blick rücken. Der Fahrzeugbauer zieht offenbar für seine Lastwagensparte einen Börsengang oder eine Abspaltung in Erwägung. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, strebt Konzernchef Ola Källenius eine Trennung des Geschäfts Ende 2021 oder – wahrscheinlicher – im Jahr 2022 an. Daimler äußerte sich in der Wirtschaftszeitung nicht dazu. Auf der Handelsplattform Tradegate legten die Anteilsscheine von Daimler im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss rund ein Prozent zu.

HeidelbergCement durchdenkt einen Verkauf

Angeblich spielt außerdem HeidelbergCement einen Bereichsverkauf durch, wie am Dienstag noch kurz vor Handelsschluss an die Öffentlichkeit drang. Hier hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass erwogen werde, das Kalifornien-Geschäft des Baustoff-Konzerns zu veräußern. HeidelbergCement könnte auf diese Weise 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,23 Milliarden Euro) einnehmen, hieß es. Die Aktie war daraufhin kurz vor Handelsschluss kräftig in die Höhe, gesprungen und hatte mit einem Plus von knapp 4 Prozent geschlossen. Nun zeigte sich sie vorbörslich kaum bewegt.

Dic Asset steht zugleich mit einer kleineren Übernahme im Blick. Das Immobilienunternehmen übernimmt den Logistikspezialisten RLI Investors.

Siemens Energy und Siemens Gamesa erklimmen neue Höhen

Die Aktien von Siemens Energy und die der Windkraft-Tochter Siemens Gamesa haben am Mittwochmorgen im vorbörslichen Handel freundlich tendiert. Auf Tradegate stiegen Siemens Energy um 2 Prozent auf den höchsten Kurs seit dem Börsengang im September und Siemens Gamesa um 1,2 Prozent auf den höchsten Stand seit 2008. In einem Interview hatte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch dem „Handelsblatt“ gesagt, die Tochter Siemens Gamesa weder teilweise noch als Ganzes verkaufen zu wollen. Vorausgegangen waren spanische Medienberichte, denen zufolge japanische Firmen Interesse an Siemens Gamesa haben sollen. „Siemens Gamesa ist das grüne Segment im Portfolio von Siemens Energy“, sagte ein Händler. Insofern wäre es eine Überraschung, sollte Siemens Energy dieses sich dynamisch entwickelnde Geschäft und das damit verbundene gute Image weggeben.

Leasingspezialist Grenke findet mit Isabel Rösler einen Risikovorstand

Der nach Manipulationsvorwürfen unter Druck stehende Leasingspezialist Grenke erweitert wie geplant den Vorstand um die Position des Chief Risk Officer (CRO). Der Aufsichtsrat habe dazu Isabel Rösler mit Wirkung zum 1.Januar 2021 zum Mitglied des Vorstands bestellt, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Baden-Baden mit. In dem neugeschaffenen Ressort werde Rösler wesentliche interne Kontrollfunktionen wie Risikocontrolling, Compliance, Geldwäscheprävention und Datenschutz verantworten. Am 5. Januar 2021 will Grenke zudem Neugeschäftszahlen zum 4. Quartal 2020 veröffentlichen.

Grenke hatte das neue Vorstandsressort Ende Oktober angekündigt, nachdem das Franchise-System Wochen lang mit von Leerverkäufern attackiert worden war. Damit hatte der Leasingspezialist unter anderem auf die Vorwürfe der Investorengruppe Viceroy reagiert. Viceroy hatte Grenke Mitte September angegriffen. Hinter dem Shortseller steht der Brite Fraser Perring, der sich bereits mit dem inzwischen insolventen Zahlungsabwickler Wirecard angelegt hatte. Viceroy wirft Grenke unter anderem ein undurchsichtiges Geschäftsmodell vor.

Grenke hatte daraufhin selbst eine Überprüfung durch Wirtschaftprüfer in Auftrag gegeben. Erst Mitte Dezember hatte Grenke dann weitere Ergebnisse der Untersuchungen veröffentlicht, durch die es sich entlastet sieht. Demnach kommt die mit der Untersuchung der Franchise-Geschäfte beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton (WKGT) zu dem Schluss, „dass die bisherigen 17 Franchise-Übernahmen gesamthaft für die Grenke AG als positiv bezeichnet werden können“, wie der Konzern mitgeteilt hatte.

onvista/dpa-AFX/reuters

Titelfoto: Joseph Sohm / Shutterstock.com

