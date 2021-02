USA wollen Iran-Abkommen fortsetzen und stärken

Genf (Reuters) - Die USA wollen das internationale Atom-Abkommen mit dem Iran fortsetzen und stärken. Zusammen mit den internationalen Partnern werde die US-Regierung darauf hinwirken, sagte Außenminister Antony Blinken am Montag in einem Beitrag für die von den Vereinten Nationen unterstützte Konferenz zur Abrüstung in Genf. Angesprochen werden müssten dabei neben dem Atomprogramm auch das destabilisierende Verhalten des Irans in der Region sowie das Raketenprogramm des Landes. Zudem müsse die Regierung in Teheran die Auflagen des Abkommens erfüllen, inklusive der Kontrollen durch die Atomenergiebehörde IAEA.

IAEO-Chef Rafael Grossi hatte am Sonntagabend nach einem Besuch in Teheran mitgeteilt, dass seine Organisation die Kontrollen des iranischen Atomprogramms zunächst eingeschränkt fortsetzen könne. Bei seinen Gesprächen sei ein akzeptables Ergebnis erzielt worden. Der Iran hat ein Gesetz für Dienstag angekündigt, mit dem das Recht der Behörde auf kurzfristige Kontrollen möglicher Nuklearanlagen begrenzt werden soll. Die temporäre Vereinbarung gelte vorerst für bis zu drei Monate, ergänzte der IAEA-Chef. Die Inspekteure hätten allerdings weniger Zugang zu den Anlagen.

Die Inspektionen sind Teil des internationalen Atomabkommens aus dem Jahr 2015, das den Iran vom Bau von Nuklearwaffen abhalten sollte. Im Gegenzug sollten die Wirtschaftssanktionen gegen das Land beendet werden. Die USA stiegen jedoch 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus der Vereinbarung aus. Ein Jahr später begann der Iran, Schritt für Schritt gegen Auflagen zu verstoßen und trieb unter anderem die Uran-Anreicherung vor. Der neue US-Präsident Joe Biden signalisiert zwar Interesse an einem Wiedereinstieg, erwartet dafür jedoch ein Entgegenkommen des Irans.

