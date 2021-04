USA wollen mehr Soldaten in Deutschland stationieren

Berlin (Reuters) - Die USA sehen endgültig von einem Abzug ihrer Truppen aus Deutschland ab und wollen sogar mehr Soldaten entsenden.

Verteidigungsminister Lloyd Austin kündigte am Dienstag in Berlin an, weitere 500 Soldaten in Deutschland zu stationieren. Die Spannungen zwischen beiden Ländern wegen der Ostsee-Gaspipeline North Stream 2 würden am grundsätzlich guten bilateralen Verhältnis nichts ändern, betonte Austin. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit Austin, die Stationierung weiterer US-Truppen in Deutschland sei ein ermutigendes Signal. Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, rund 12.000 Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. Sein Nachfolger Joe Biden hat bereits angekündigt, an den Plänen nicht festhalten zu wollen.