USB-IF gibt neue, zertifizierte Etiketten für die Einstufung von USB-Stromkabeln Type-C® bekannt

Neues Programm für zertifizierte USB-Etiketten vereinheitlicht die Verbraucher-Markenbildung für Lösungen, die auf Spezifikationen für Leistungen in den Bereichen USB4™, USB Type-C® und USB beruhen.

USB Implementers Forum (USB-IF), die Support-Einrichtung für den Fortschritt und die Übernahme von USB-Technologien, gab heute die neuen, zertifizierten Etiketten für die Einstufung der Stromleistung von USB Type-C® Kabeln bekannt. Damit wird Verbrauchern die Leistungsfähigkeit der USB-C® Kabel deutlich angezeigt. Zertifizierte USB Type-C Kabel werden ab sofort, wie in der kürzlich veröffentlichten Spezifikation 3.1 für USB-Stromleistung (USB-PD) definiert, mit Etiketten zur Anzeige der Leistung von 60 W oder 240 W versehen sein.

Certified USB Logo Program summary for certified solutions based upon the USB4™, USB Type-C® and/or USB Power Delivery Specifications. (Graphic: Business Wire)

Zudem wurden die zertifizierten USB4™ Etiketten aktualisiert, um die Markenbildung über das zertifizierte USB-Logoprogramm hinweg zu vereinheitlichen. Somit können Verbraucher nun auf einfache Weise die Leistung und Kapazitäten für die Stromlieferung zertifizierter USB-Kabel, -Hosts, -Geräte und -Ladegeräte erkennen.

„Mit der durch die USB-PD-Spezifikation 3.1 ermöglichten neuen und höheren Leistungsfähigkeit der Stromversorgung, die über ein USB-Type-C Kabel und den entsprechenden Anschluss bis zu 240 W erreicht, ergab sich für USB-IF die Gelegenheit, sein Programm für zertifizierte Etiketten für den Endverbraucher weiter zu straffen und zu vereinfachen", kommentierte Jeff Ravencraft, USB-IF President und COO. „Mit unseren aktualisierten Etiketten können Verbraucher die USB4-Leistungsfähigkeit und die USB-Stromleistung zertifizierter USB-C-Kabel einfach erkennen. Damit wird ein sich stets erweiterndes Ökosystem elektronischer Systeme für Verbraucher unterstützt, das von Laptops und Smartphones bis hin zu Anzeigen und Ladegeräten reicht."

Zertifizierte USB-Lösungen stellen die Interoperabilität und Abwärtskompatibilität auf dem Marktplatz sicher. USB-IF macht Verbraucher darauf aufmerksam, zertifizierte Produkte aus vertrauten Quellen zu erwerben, die USB-IF-zertifizierte Etiketten auf der Verpackung, auf Produktbeschreibungen oder dem Gerät, Ladegerät oder Kabel selbst tragen. Um mehr über das zertifizierte USB-Compliance und -Logo-Programm zu erfahren, besuchen Sie www.usb.org.

Über das USB-IF

Das gemeinnützige USB Implementers Forum, Inc., wurde als Supportorganisation und Forum für die Förderung und Verbreitung der USB-Technologie gemäß den USB-Spezifikationen gegründet. Das USB-IF erleichtert die Entwicklung qualitativ hochwertiger USB-kompatibler Geräte mit seinem Logo und Compliance-Programm und wirbt für die Vorteile von USB sowie die Qualität der Produkte, welche die Konformitätsprüfung bestanden haben. Weitere Informationen wie Mitteilungen zu den neuesten Produkt- und Technologienachrichten sind auf der Website des USB-IF unter ww.usb.org zu finden.

USB4™, USB Type-C® und USB-C® sind Marken des USB Implementers Forum.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

