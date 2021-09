USD/JPY: Jetzt geht’s los

Zwischen Ende 2018 und Anfang dieses Jahres tendierter das Paar USD/JPY talwärts und begab sich von 114,5495 JPY grob in den Bereich von 102,5955 JPY abwärts. Anfang dieses Jahres schoss der Wert regelrecht hoch und legte zunächst an seine Abwärtstrendlinie um 110,00 JPY zu. Nach monatelangen und volatilen Ausschlägen konnte schließlich ein Ausbruch darüber gelingen und brachte wie beschrieben in den letzten Tagen deutliche Aufwärtsdynamik hervor. Aktuell steuert das Paar seine Jahreshochs an, eine Rallyefortsetzung scheint sehr wahrscheinlich und würde sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten.

Hoch die Tassen

Sobald das aktuelle Jahreshoch bei 111,6590 JPY auf Wochenschlusskursbasis überwunden wird, werden weitere Zugewinne an 112,2220 und darüber sogar die Jahreshochs aus Ende 2018 bei 114,5495 JPY sehr wahrscheinlich. Das geht zumindest aus der wellentechnischen Berechnung der letzten Kursbewegung hervor. Bis zum Zieleinlauf dürfte es jedoch einige Monate dauern. Rücksetzer unter den 200-Wochen-Durchschnitt bei 108,4496 JPY sollten tunlichst vermieden werden, dies käme nämlich einem größeren Verkaufssignal mit vorläufigen Zielen bei 107,7666 und darunter sogar an rund 106,00 JPY gleich.

USD/JPY (Wochenchart in JPY) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 111,6590 // 112,2220 // 113,3265 // 114,5495 JPY Unterstützungen: 110,7930 // 109,9430 // 109,1215 // 108,4501 JPY

Fazit

Sobald das aktuelle Jahreshoch per Wochenschlusskurs überwunden wird, werden Zugewinne an 112,2220 und 114,5495 JPY sehr wahrscheinlich. Aber selbst bei einem Test der ersten Zielmarke und dem Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VQ5DM8 ergibt sich bereits eine Renditechance von 15 Prozent. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee würde eine Rendite von 85 Prozent einbringen. Entsprechend dürfte der Wert des Scheins auf ein Niveau von 5,55 Eurozulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte die Marke von rund 110,00 JPY vorläufig nicht überschreiten, daraus leitet sich ein Ausstiegskurs im Zertifikat von 1,47 Euro ab.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ5DM8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,96 - 2,97 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 107,70 JPY Basiswert: USD/JPY KO-Schwelle: 107,70 JPY akt. Kurs Basiswert: 111,5340 JPY Laufzeit: Open end Kursziel: 5,55 Euro Hebel: 33,7 Kurschance: + 85 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.