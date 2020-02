USD/RUB: Abwärtstrend fest im Blick!

Beim Währungspaar US-Dollar (USD) zum russischen Rubel (RUB) läuft seit Jahresanfang innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrendkanals eine klare Erholungsbewegung. Diese dürfte aber noch längst nicht an ihr Ende gekommen sein, so, wie sich das aktuelle Chartbild präsentiert.

Trotz eines kurzzeitigen Dämpfers ist in der abgelaufenen Handelswoche und Verlusten auf ein Niveau von 62,91 RUB konnte schon gegen Ende der Woche eine deutliche Erholungsbewegung starten und hinterließ in der entsprechenden Wochenkerze einen langen Schatten auf der Unterseite. Dies spricht von einer entschlossenen Käuferschicht und stärkeren US-Dollars gegenüber dem russischen Rubel.

Daher wird vom aktuellen Kursniveau eine Fortsetzung der Erholung bis zum übergeordneten Abwärtstrendkanal bestehend seit Ende 2018 um 65 + X RUB favorisiert. Wer möchte, kann sich in entsprechende Long-Positionen bei einem nachhaltigen Anstieg über 64,00 RUB einkaufen und an der bevorstehenden Fortsetzung der Erholungsbewegung überdurchschnittlich partizipieren. Aber erst ein nachhaltiger Kursanstieg über den vorherrschenden Abwärtstrend sowie ein Niveau von mindestens 65,50 RUB dürfte mittelfristig weiteres Kurspotenzial zurück an die Septemberhochs von 67,10 RUB und womöglich noch 68,00 RUB freisetzen.

Rücksetzer unter das Niveau von 62,91 RUB bergen hingegen Rückfallrisiken zurück auf 62,00 RUB. Spätestens am multiplen Unterstützungsniveau um 61,27 RUB dürfte aber wieder eine deutliche Gegenbewegung anstehen. Der weitere Verlauf müsste dann aber erneut ausgewertet werden.

USD/RUB (Wochenchart in RUB) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 64,0000 // 64,4906 // 65,5000 // 65,7737 // 66,4462 // 67,0947 Unterstützungen: 63,1716 // 62,9138 // 62,3415 // 62,1169 // 62,0000 // 61,2989

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.