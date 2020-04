USD/RUB wieder im Aufwind

Beim Währungspaar US-Dollar (USD) zum russischen Rubel (RUB) fand in den letzten Wochen eine beispiellose Rallye statt, die unter anderem mit einem massiv gefallenen Rohölpreis zu tun hatte. Aktuell konsolidiert das Paar seinen Anstieg seitwärts aus, doch Bullen lassen nicht locker, wie am Chartverlauf zu sehen ist.

Die fulminante Rallye startete im Währungspaar USD/RUB Anfang dieses Jahres um 61,2773 RUB und führte binnen weniger Wochen auf ein Rekordhoch von 81,9027 RUB aufwärts. Anschließend setzt eine Konsolidierung ein und endete ziemlich genau am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie dem Minimalkorrekturziel. Just in diesem Augenblick legte der US-Dollar gegenüber dem Rubel aber wieder zu.

Damit könnte die Konsolidierung der letzten Wochen schon wieder ein Ende gefunden haben und bald ein Angriff auf die Höchststände aus diesem Jahr bei 81,9027 RUB starten. Ein Ausbruch darüber würde weiteres Aufwärtspotenzial an 84,8000 und schließlich 52,1000 RUB freisetzen können. Bleibt die wichtigste Einnahmequelle für die Russen das Rohöl weiter billig, wird dies Annahme sogar fundamental eindrucksvoll untermauert.

Das ist aber nicht ganz sicher, derzeit versuchen sich die OPEC+ Mitglieder und Russland in puncto einer Fördersenkung wieder anzunähern. Der Ausgang der Gespräche dürfte maßgeblichen Einfluss auf den Kursverlauf des Paares nehmen. Bei einem Rückfall unter 74,0000 RUB müssten Anleger allerdings Abschläge zurück auf die Jahreshochs 2018 bei 70,5350 RUB einplanen. Die weiteren Schritte müssen dann erneut ausgewertet werden.

USD/RUB (Wochenchart in RUB) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 78,7959 // 79,2543 // 79,6197 // 80,0000 // 80,4913 // 81,0856 Unterstützungen: 76,9832 // 76,3570 // 76,0000 // 75,4817 // 74,7649 // 74,0217

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.