USD-Umsatzwachstum von LTI steigt gegenüber Vorquartal um 8,4 % und gegenüber Vorjahr um 13,7 %; digitale Umsätze von 41 %

Larsen & Toubro Infotech (BSE-Code: 540005, NSE: LTI), ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahrs 2020 bekanntgegeben.

In US-Dollar:

Umsätze in Höhe von 394,4 Millionen US-Dollar ; Wachstum von 8,4 % gegenüber dem Vorquartal und 13,7 % gegenüber dem Vorjahr

; Wachstum von Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen von 8,3 % gegenüber dem Vorquartal und 14,2 % gegenüber dem Vorjahr

In indischen Rupien:

Umsätze in Höhe von 28.111 Millionen indischen Rupien ; Wachstum von 9,4 % gegenüber dem Vorquartal und 13,7 % gegenüber dem Vorjahr

; Wachstum von und Nettogewinn in Höhe von 3.767 Millionen indischen Rupien; Wachstum um 4,6 % gegenüber dem Vorquartal und 0,3 % gegenüber dem Vorjahr

„Unser hervorragendes Wachstum im dritten Quartal von 8,4 % gegenüber dem Vorquartal ist auf das termingerechte Anlaufen großer Aufträge zurückzuführen, die wir zuvor bereits angekündigt haben. Wir freuen uns sehr über die überragende und breit abgestützte Leistung über verschiedene Vertikalen und Serviceangebote hinweg. Das unterstreicht die Robustheit unseres diversifizierten Portfolios. Unsere Strategie und Investitionen in die Versorgung des ausgegliederten Unternehmens findet bei unseren Kunden großen Anklang. Wir können weiterhin regionsübergreifend große Geschäfte an Land ziehen und haben im dritten Quartal zwei solcher Aufträge mit einem Netto-Neu-Gesamtauftragswert von über 75 Millionen USD erhalten.“

– Sanjay Jalona, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender LTI

Kürzlich erfolgte Auftragsabschlüsse

- Mehrjähriger Multimillionen-Großauftrag für die Transformation der globalen Anwendungsbetriebe eines Anbieters für intelligente Energiespeicherlösungen

- Eine hochrangige Regierungsstelle entschied sich für LTI, um ein Rahmenkonzept für Datenmanagement zu erstellen, das die verfügbaren Datensätze in verschiedenen Schlüsselsektoren durch ein Ein-Fenster-System für bessere Governance integriert und in Einklang bringt

- Ein führendes US-amerikanisches Versicherungsunternehmen wählte LTI als strategischen Partner, um eine mehrjährige Initiative zur digitalen Transformation zu implementieren, die auf die Verbesserung von Produkten, Vertrieb und Infrastruktur abzielt

- LTI wurde von einer öffentlichen Entwicklungsbehörde für die Implementierung ihrer digitalen Plattform der nächsten Generation ausgewählt, um die Effizienz ihrer Transportsysteme zu steigern

- Abschluss eines Vertrags für die End-to-End-Transformation von Unternehmensdaten mit einem globalen Marktführer für Energiespeicherung

- Ein multinationaler Großkonzern beauftragte LTI mit der Bereitstellung KI-fähiger vorbeugender Wartung und cloudbasierten Monitoring-Lösungen für Anwender seiner Datenspeicherlösungen

Kundenreferenzen

„Carestream hat LTI aufgrund seiner Technologieerfahrung, geografischen Abdeckung und passenden Unternehmenskultur zum strategischen Partner für Anwendungsmanagement gewählt. LTI übernahm schnell die Verantwortung, ein internationales Unternehmen zu unterstützen, und behielt während des gesamten Übergangs das hohe Niveau der Serviceleistungen. Wir wissen den unerschütterlichen Einsatz für Kundenzufriedenheit im gesamten Unternehmen sehr zu schätzen.“

- Bruce Leidal, Chief Information Officer, Carestream Health, Inc.

Preise und Auszeichnungen

- LTI wird von HFS zu einem der führenden 10 IoT-Dienstleister 2019 gewählt

- LTI wird als „Major Contender“ und „Star Performer“ im PEAK Matrix™ Assessment 2020 der Everest Group für Anwendungs- und digitale Services im Banking präsentiert

- LTI findet Erwähnung in Gartners Wettbewerbslandschaft: Robotic Process Automation Service Providers Arup Roy, Cathy Tornbohm, 24. Oktober 2019

- LTI wird als „Strong Performer“ in The Forrester Wave™ anerkannt: SAP Services Providers For Midsize Enterprises, Q4 2019

- LTI wird als einer der Sample-Anbieter für KI-erweiterte Schadensfallbearbeitung in The Forrester Tech Tide™ anerkannt: Digital Claims Management, Q4 2019

- LTI wird als wichtiger Mitbewerber im PEAK Matrix™ Assessment 2020 der Everest Group für Talentbereitschaft für IT-Dienste der nächsten Generation genannt

*Gartner unterstützt keine Händler, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Rechercheveröffentlichungen dargestellt werden, und rät Technologie-Usern nicht, nur die Händler mit den besten Bewertungen oder sonstigen Merkmalen zu nutzen. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck

Sonstige geschäftliche Eckpunkte

- LTI ist nun auf der globalen exklusiven Liste von AWS-Partnern mit SAP-Kompetenz aufgezählt

- LTI schloss den Erwerb der vollständigen Beteiligung an Powerupcloud ab, das nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LTI ist

