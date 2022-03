USU Software wird die Dividende um 25 Prozent anheben

Die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) will eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Donnerstag berichtete. Dies entspricht einem Anstieg um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim derzeitigen Aktienkurs von 22,20 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,25 Prozent. Die Hauptversammlung wird am 1. Juli 2022 stattfinden.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden die Umsatzerlöse um 4,3 Prozent auf 111,9 Mio. Euro gesteigert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) kletterte um 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 10,2 Mio. Euro.

Das Konzernergebnis stieg um 23,2 Prozent auf 6,8 Mio. Euro (2020: 5,5 Mio. Euro), was einem Ergebnis pro Aktie von 0,64 Euro (2020: 0,52 Euro) entspricht. Für das laufende Jahr 2022 wird ein Umsatzwachstum auf 120 – 125 Mio. Euro und eine Steigerung des bereinigten EBIT auf 10,5 bis 12 Mio. Euro erwartet.

USU Software mit Sitz in Möglingen in der Nähe von Stuttgart bietet Software- und Servicelösungen im Bereich IT & Customer Service Management. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und beschäftigt rund 750 Mitarbeiter. Die Erstnotiz der Aktie erfolgte am 21. März 2000.

Redaktion MyDividends.de