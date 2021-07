V-Square ernennt Erik Norland zum Head of Distribution

V-Square Quantitative Management (V-Square) gab die Anwerbung von Erik Norland als sein Head of Distribution (Vertriebsleiter) bekannt. Erik ist ein Veteran der Branche mit 20-jähriger Expertise in Vermögensverwaltung und Depotverwaltung sowie solidem Know-how globaler Märkte. Seine Aufnahme in das Team untermauert unseren stark kundenorientierten Ansatz zur Lieferung individualisierter ESG-Lösungen in einer Zeit, in der wir mit dem weiteren Aufbau unseres Rufs als spezialisierter globaler Vermögensverwalter beschäftigt sind. Er wird die über die Geschäftsbereiche Institutionen, Versicherungen und Großhandel hinweg reichenden Funktionen Verkauf, Kunden-Beratung und Kundendienst leiten. An seinem Standort Stockholm wird Herr Norland dem Mitbegründer und President, Mamadou-Abou Sarr, unterstehen und wird sich dem globalen Führungsteam anschließen.

„Erik ist eine auf Ergebnisse ausgerichtete Führungspersönlichkeit, die ausgezeichnete Erfahrungen aus Positionen in den Bereichen Vertriebsstrategie und -realisierung, Verkaufsmanagement und Kundenbeziehungen einbringt. Ich war in der glücklichen Lage fast ein Jahrzehnt mit Erik zusammenzuarbeiten, und ich war stets von seiner lösungsorientierten Einstellung, seinen Führungsqualitäten und seinem ESG-Know-how beeindruckt. Ich bin hocherfreut, Erik bei der Firma willkommen heißen zu dürfen. Er wird uns dabei unterstützen, noch intensiver auf unseren starken Vertriebsfähigkeiten aufzubauen“, sagte Herr Sarr in einer Pressemitteilung.

Herr Norland war 11 Jahre Leiter der Region Nordischer Länder bei Northern Trust Asset Management und dort verantwortlich für sämtliche geschäftliche Aktivitäten in der Region, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf dem Vertrieb moderner ESG-Strategien – Environmental, Social & Governance, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Vor dieser Rolle verbrachte Erik mehr als ein Jahrzehnt in Equity Sales und dem Trading gewidmeten, auf institutionelle Anleger in ganz Europa abzielenden Positionen bei verschiedenen lokalen und globalen Investmentbanken.

Auf seine neue Rolle bei V-Square eingehend, sagte Norland: „Ich bin begeistert davon, mich an diesem aufregenden Wendepunkt des Wachstums und der Entwicklung der Firma Mamadou dem V-Square-Team anschließen zu dürfen. Angesichts meiner Leidenschaft für ESG, war ich sehr daran interessiert, mich einer entsprechend spezialisierten und Innovationen vorantreibenden Firma anzuschließen. Mamadou hat eine großartige Vision für die Firma und ist extrem zielstrebig dabei, unseren Kunden außerordentliche Werte zu bieten. Ich bin zuversichtlich, dass wir in der Lage sein werden, V-Squares Unternehmungsgeist und seine bisherigen erfolgreichen Leistungen wirksam zu nutzen, während wir das Geschäft vergrößern und von neuen Chancen überall in der nachhaltigen Investitionslandschaft profitieren.“

Über V-Square Quantitative Management

V-Squares Mission ist darauf gerichtet, ein neuer Veränderungsvektor bei der Art und Weise zu sein, wie wir Investitionsrendite für Investoren bei alternativen Anlageklassen, Core Equity und festverzinslichen Produkten erzielen, indem wir „Better Value for Longer“ #BVFL (Besserer Wert für längere Zeit) kreieren. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.vsqm.com.

