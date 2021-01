VA-Q-TEC - Die Käufer haben abgeliefert!

va-Q-tec AG - WKN: 663668 - ISIN: DE0006636681 - Kurs: 33,800 € (XETRA)

In der letzten Woche wurde der spekulative Titel va-Q-Tec zuletzt analysiert. Der erwartete Rücksetzer unterhalb der 35,00 EUR haben die Marktteilnehmer wunschgemäß umgesetzt. Sogar exakt wie in der Chartbesprechung eingezeichnet wurde, lief die Aktie dem Prognosepfeil hinterher, sowohl abwärts wie auch bislang aufwärts. Nun muss der Kurs "nur" noch über diese Marke springen, dann wäre ein frisches prozyklisches Kaufsignal aktiv.

Ein Tagesschlusskurs über 35,50 EUR muss nicht unbedingt abgewartet werden

Das Chartbild der va-Q-tec-Aktie sieht sehr vielversprechend aus. Die gestrige Umkehrkerze hat einen schönen Kerzenkörper. Heute sollten weitere Käufer in den Markt strömen, sodass der Wert über 35,50 EUR ansteigen könnte. In diesem Fall würde ein frisches Kaufsignal generiert werden. Anschließend sollte der Preis in Richtung 45,00 EUR marschieren. Dort sollte man über einen Teilverkauf nachdenken.

Die Anleger, die bereits nach derletzten Chartbesprechung kauften, könnten ihre Position bereits nahe ihrem Einstand knapp unter der 30,00 EUR-Marke absichern.

Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

va-Q-tec AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)