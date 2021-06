VA-Q-TEC - Gelingt die Bodenbildung?

va-Q-tec AG - WKN: 663668 - ISIN: DE0006636681 - Kurs: 35,250 € (XETRA)

Der Anbieter von Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation bietet unter anderem Thermocontainer an, die auch für Impfstofftransporte verwendet werden. Die massive Kursexplosion in 2020 führte zum dynamischen Ausbruch über das Allzeithoch aus 2017. Ein Stück oberhalb davon pendelt sich der Wert nun seitwärts ein. Mit dieser Stabilisierungsbewegung erleben wir momentan eine absolut trendlose Marktphase, wobei die Aktie jetzt die Rangeoberkante und damit die Jahreshochs attackiert. Das Papier steht also am Triggerbereich für eine große Bodenbildung in Form eines Rounding Bottoms.

Ausbruch könnte Chancen bieten

Kann sich die Aktie per Tagesschlusskurs oberhalb von 25,70 EUR behaupten, entstehen größere Kaufsignale. Dann wäre die Bodenbildung vermutlich abgeschlossen, eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung 47,40 und zum Allzeithoch bei 53 EUR könnte dann eingeleitet werden.

Scheitert der Wert im Bereich der Jahreshochs, könnte eine neue Runde innerhalb der Seitwärtskonsolidierung gedreht werden. Die beiden EMAs wären innerhalb der Range dann gute Anlaufpunkte. Spätestens im Bereich von 27 - 28 EUR müssten sich dann aber wieder die Käufer zeigen.

Die va-Q-tec-Aktie könnte jetzt also vor dem Abschluss einer Bodenbildung stehen, die mittelfristige Einstiege attraktiv machen würde. Das Papier gehört ganz nach oben auf die Watchlist für Ausbruchstrades bei Nebenwerten.

va-Q-tec AG

Auch interessant:

COMPLEO CHARGING - Eine Trading-Chance oder nicht?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)