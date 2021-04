Valbiotis: Weitgehend erfolgreiche Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen Euro

Zum Datum der Sitzung an 31. März 2020.

Auswirkung auf die Situation der Aktionäre

Basierend auf dem Aktienkapital nach der Transaktion beträgt der Anteil eines Aktionärs, der 1% des Kapitals des Unternehmens vor der Kapitalerhöhung hielt und sich an letzterer nicht beteiligt hat, nun 0,80%.

Aktionärsanteil Nicht verwässerte Basis Verwässerte Basis (1) 1% 0,88% 0,80% 0,72%

(1) Unter Berücksichtigung der Zeichnung von 1.930.000 Aktien, die bis dato wahrscheinlich neu hinzugekommen sind.

Auswirkung auf das Eigenkapital je Aktie:

Eigenkapital (1) je Aktie am 31. Dezember 2020 Nicht verwässerte Basis Verwässerte Basis (1) 0,92 € 0,81 € 0,74 € 0,66 €

(1) Festgelegt nach IFRS und vor Verrechnung der Aufwendungen mit dem Emissionsagio, basierend auf geprüften Abschlüssen, am 31. Dezember 2020 vorgenommen und nicht genehmigt.

(2) Unter Berücksichtigung der Zeichnung von 1.930.000 Aktien, die bis dato wahrscheinlich neu hinzugekommen sind.

Zulassung zum Handel der neuen Aktien

Die neuen Aktien werden dividendenberechtigt sein und zum Handel an der Börse Euronext Growth Paris unter demselben ISIN-Code: FR0013254851 – ALVAL zugelassen. Sie unterliegen den gesetzlichen Vorschriften und werden mit den bestehenden Aktien bei Abschluss der Kapitalerhöhung aufgeführt. Die Abrechnung der neuen Aktien und ihre Zulassung zum Handel an der Euronext Growth Paris sollen innerhalb von 3 Arbeitstagen erfolgen.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten Informationen folgen demnach auf die Platzierung von Aktien durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren, das nun abgeschlossen ist, jedoch der korrekten Ausführung der Abrechnungstransaktionen unterliegt.

Gemäß Artikel 211-3 der Allgemeinen Bestimmungen der Autorité des Marchés Financiers und Artikel 1(4) der EU-Verordnung 2017/1129 hat das Angebot nicht zur Erstellung eines Börsenprospekts, der bei der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) einzureichen ist, geführt und wird dies auch nicht tun.

Über Valbiotis

VALBIOTIS ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich der wissenschaftlichen Innovation zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechselkrankheiten als Antwort auf ungedeckten medizinischen Bedarf verschrieben hat.

VALBIOTIS revolutioniert die Gesundheitsversorgung durch ein innovatives Konzept, indem es eine neue Klasse von Lösungen für die Ernährungsgesundheit entwickelt, die das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten reduzieren sollen. Diese Lösungen basieren auf einem Multi-Target-Ansatz und pflanzlichen Inhaltsstoffen.

Die Produkte von VALBIOTIS sollen an Akteure des Gesundheitswesens lizenziert werden.

VALBIOTIS wurde Anfang 2014 in La Rochelle gegründet und hat zahlreiche Partnerschaften mit führenden akademischen Zentren. Das Unternehmen unterhält drei Standorte in Frankreich - Périgny, La Rochelle (17) und Riom (63).

VALBIOTIS ist Mitglied des Netzwerks „BPI Excellence“ und hat von BPI France den Status eines „innovativen Unternehmens“ erhalten. Außerdem hat VALBIOTIS den Status „Junges innovatives Unternehmen“ erworben und von der Europäischen Union für seine Forschungsprogramme umfangreiche finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten. VALBIOTIS ist ein PEA-KMU-qualifiziertes Unternehmen.

Weitere Informationen über Valbiotis finden Sie unter: www.valbiotis.com

Name: Valbiotis

ISIN-Code: FR0013254851

Mnemotechnischer Code: ALVAL

EnterNext© PEA-PME 150

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Ziele von VALBIOTIS. VALBIOTIS ist der Auffassung, dass diese Prognosen auf rationalen Hypothesen und den dem Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt vorliegenden Informationen beruhen. Dies stellt jedoch in keiner Weise eine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und diese Prognosen können aufgrund von Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und Finanzmärkte sowie einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, neu bewertet werden. Dieses Dokument ist auf der Website der Gesellschaft (www.valbiotis.com) verfügbar.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien oder Wertpapieren von VALBIOTIS in einem beliebigen Land dar.

Zur Erinnerung: Gemäß Artikel 211-3 der Allgemeinen Bestimmungen der Autorité des Marchés Financiers und Artikel 1(4) der EU-Verordnung 2017/1129 wird das Angebot der Unternehmensaktien im Rahmen der Kapitalerhöhung, die zugunsten einer Personengruppe durchgeführt wurde, die bestimmte Kriterien erfüllen, insbesondere zugunsten qualifizierter französischer und internationaler Investoren, zu keiner Erstellung eines Börsenprospekts führen, welcher der Autorité des Marchés Financiers vorzulegen ist.

Ausführliche Informationen über Valbiotis, einschließlich seiner Geschäftstätigkeiten, Ergebnisse und Risikofaktoren, wurden im Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020, im Halbjahresfinanzbericht für den zum 30. Juni 2020 endenden Zeitraum sowie in der von der französischen Finanzmarktaufsicht (AMF) am 31. Juli 2020 (Antragsnummer R 20-018) genehmigten Registrierungsvereinbarung dargelegt. Diese Dokumente sowie andere Regulierungsinformationen und Pressemitteilungen sind auf der Website des Unternehmens einsehbar (www.valbiotis.com).

Diese Pressemitteilung dient lediglich dem Zweck der Information und stellt weder ein Angebot für die Öffentlichkeit, ein Angebot zur Zeichnung, ein Angebot zum Verkauf noch eine Angebotseinholung für die Öffentlichkeit in Verbindung mit einer Transaktion mittels des öffentlichen Angebots von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar und soll auch nicht als solche erachtet werden.

Wertpapiere dürfen in den USA nur nach einer Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (dem „Wertpapiergesetz“) oder einer Befreiung von solchen Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere des Unternehmens, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, sind und werden nicht unter dem Wertpapiergesetz registriert und das Unternehmen hat die Absicht, die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, in den USA öffentlich anzubieten.

Die Ausgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung dieser Pressemitteilung in bestimmten Ländern kann ggf. geltendes Recht verletzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot von Wertpapieren in Frankreich, den USA, Kanada, Australien, Japan oder einem anderen Land dar. Diese Pressemitteilung darf in den USA, Kanada, Australien oder Japan weder direkt noch indirekt veröffentlicht, versendet oder verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf oder öffentliches Angebot der Aktien von Valbiotis in den USA oder irgendeinem anderen Land dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210415005542/de/

Unternehmenskommunikation / Valbiotis

Carole ROCHER / Marc DELAUNAY

+33 5 46 28 62 58

media@valbiotis.com

Finanzkommunikation / Actifin

Stéphane RUIZ

+33 1 56 88 11 14

sruiz@actifin.fr