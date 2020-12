Valmont Industries zahlt Dividende aus

Der US-Industriekonzern Valmont Industries Inc. (ISIN: US9202531011, NYSE: VMI) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,45 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Januar 2021 (Record date: 24. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,80 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht aktuell einer Dividendenrendite in Höhe von 1,07 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 168,89 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020). Die Ursprünge von Valmont Industries gehen auf das Jahr 1946 zurück, als Robert B. Daugherty die Firma des Erfinders Sam McCleneghan kaufte. Valmont stellt unter anderem Lichtanlagen für Parkplätze, Fußballstadien und öffentliche Anlagen her. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz des Unternehmens 733,97 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 690,34 Mio. US-Dollar), wie am 21. Oktober mitgeteilt wurde. Der Gewinn lag bei bei 39,34 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 38,05 Mio. US-Dollar). Die Aktie verzeichnet an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 auf der aktuellen Kursbasis ein Plus von 12,70 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 3,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de