Valneva-Aktie: 2 Erfolgsmeldungen

Valneva ist ein französischer Hersteller, der einen inaktivierten, adjuvantierten COVID-19-Vollvirusimpfstoff entwickelt hat. Bisher befindet er sich allerdings in Europa immer noch in der Überprüfung. Valneva rechnet Ende des ersten Quartals 2022 mit einer Zulassungsempfehlung.

Angesichts der vielen bereits zugelassenen COVID-19-Impfstoffe könnte sie für Valneva ein wenig spät kommen. So sind bereits viele Menschen mehrfach geimpft und zukünftig könnte eine Dosis im Jahr genügen. Zudem ist die Omikronvariante weniger gefährlich als das Ursprungsvirus zu Beginn der Pandemie, sodass die Impfbereitschaft abnimmt.

1. Valneva erhält in Bahrain eine erste Zulassung

Weltweit gesehen könnte Valneva allerdings noch viele Impfdosen verkaufen, denn gerade in ärmeren Regionen ist das Angebot immer noch beschränkt. Zuletzt erhielt das Unternehmen in Bahrain eine Notfallzulassung. Das Land hatte bereits im Dezember 2021 eine Mio. Dosen bestellt. Sie könnten als Impfstoffalternative für mRNA-Skeptiker dienen. Valneva kann in Bahrain nun mit der Auslieferung seines COVID-19-Impfstoffes VLA2001 beginnen.

„Wir freuen uns sehr über diese erste Zulassung und möchten dem Königreich Bahrain für sein Vertrauen danken. Wir freuen uns darauf, die Pandemieentwicklung im Nahen Osten anzugehen und mit der Auslieferung unserer ersten Impfstoffe in der Region zu beginnen. Als einziger dual-adjuvantierter, inaktivierter COVID-19-Impfstoff, der in Bahrain zugelassen ist, wird VLA2001 der bahrainischen Bevölkerung und der medizinischen Gemeinschaft eine Impfstoffoption bieten“, so der Valneva-CEO Thomas Lingelbach.

2. Nachbeobachtung für VLA1553 erfolgreich abgeschlossen

Neben dem COVID-19- hat Valneva einen Chikungunya-Impfstoff entwickelt. Eine abschließende Analyse umfasste Daten einer sechsmonatigen Nachbetrachtungsphase. Mit ihr konnte das Unternehmen seine ersten positiven Ergebnisse von August 2021 bestätigen. Valneva möchte nun im zweiten Quartal 2022 einen Zulassungsantrag bei der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA stellen.

An der VLA1553-301-Studie nahmen in den USA an 44 Standorten 4.115 Personen ab 18 Jahren teil. Einen Monat nach einer einmaligen Impfung hatten 98,9 % der Teilnehmer genügend neutralisierende Antikörper gegen das Chikungunya-Virus gebildet. Nach sechs Monaten lag der Wert immer noch bei 96,3 %. Der Impfstoff baute auch bei Personen über 65 Jahren einen genügenden Schutz auf.

Valneva wird in einer Langzeitstudie über fünf Jahre die weitere Entwicklung der Schutzwirkung beobachten. Der Impfstoff wurde zudem im Allgemeinen gut vertragen. Die meisten Nebenwirkungen (Kopfschmerzen, Müdigkeit und Muskelschmerzen) waren leicht bis mittelschwer und traten während der ersten drei Tage nach der Impfung auf. In 2 % der Fälle traten stärkere Nebenwirkungen wie Fieber auf. Valneva hat in Brasilien mit Jugendlichen eine weitere Phase-III-Studie begonnen, um später eine Zulassungserweiterung zu erhalten.

„Diese abschließenden Phase-III-Ergebnisse bestätigen das überzeugende Profil unseres Single-Shot-Impfstoffkandidaten in allen Altersgruppen. Mit diesen ersten endgültigen Phase-III-Ergebnissen für einen Chikungunya-Impfstoffkandidaten sind wir der Bekämpfung einer großen, wachsenden und ungedeckten öffentlichen Gesundheitsbedrohung einen Schritt nähergekommen“, so Valnevas medizinischer Leiter Dr. Juan Carlos Jaramillo.

