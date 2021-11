Valneva: Dramatische Pandemielage und Hoffnung auf konventionellen Impfstoff treiben Anleger weiter in die Aktie

Die Valneva-Aktien sind am Donnerstag auf ein Hoch seit Ende August gesprungen. Zuletzt gewannen sie an der Euronext 6,5 Prozent auf 23,78 Euro. Nächstes Ziel könnte nun das ebenfalls Ende August markierte Rekordhoch von 25,20 Euro sein.

Valneva profitiert von der Nachfrage nach Impfstoffen gegen Covid und arbeitet an einem konventionellen Impfstoff, der auf einem inaktiven Virus basiert und so auch als Alternative für Impfskeptiker gilt. In Deutschland und anderen europäischen Ländern entwickelt sich die Corona-Pandemie derzeit dramatisch. Forderungen nach einer Impfpflicht werden lauter.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

