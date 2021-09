VALNEVA - Käufer machen heute Druck

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 22,020 € (L&S)

In der „Impfstopff-Rally“ beim Biotech-Unternehmens Valneva ging es am vergangenen Dienstag und Mittwoch volatil zu. Die Aktie toppte und korrigierte. Dabei verloren Anleger, die am Hoch bei 29,10 EUR einstiegen, bis zum Mittwoch mehr als 35 %. Anschließend aber konnte sich der Kurs schon wieder stabilisieren.

Geht die Rally weiter?

Zum Start der neuen Handelswoche machen die Käufer in Valneva schon wieder Druck. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen gewinnt die Aktie auf Tradegate mehr als 10 %. Es sieht danach aus, als wolle man die in meiner letzten Analyse angesprochene Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen:

Chart vom 02.09.2021

Risiko versus Chance!

Wer in der Valneva-Aktie mitmischt, sollte sich der momentanen Risiken (Volatilität) bewusst sein. Kurzfristig läuft die Aktie mit den heutigen Gewinnen auf eine Entscheidungszone zu. Es wäre nicht ausgeschlossen, im Bereich von 22,54 bis knapp 24 EUR auf erneute Verkäufe zu treffen. Ohne vollständige Topbildung oder aber Kursen unterhalb von 18,60 EUR bleibt die Basis tendenziell bullisch und man könnte versuchen, sich weiter auf ein neues Hoch zu schrauben. Mögliche Supports liegen aktuell im Ausbruchsbereich bei 20,70 EUR, gefolgt vom aktuellen Korrekturtief bei 18,62 EUR.

Ein nicht zu verachtendes Risiko für die heutigen Gewinnen könnte der US-Feiertag darstellen. Dort bleiben die Börsen heute geschlossen, womit der Run in Valneva auf wackligen Beinen stehen könnte.

Valneva SE

