VALNEVA - Keine Impfstoff-Zulassung! EU fordert mehr Daten!

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 12,945 € (L&S)

Die Achterbahnfahrt für Aktionäre des Impfstoffherstellers Valneva geht weiter. Nach dem Erfolg in Großbritannien folgt heute der Rückschlag in der EU. So hat der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) im Zuge des rollierenden Prüfverfahrens des COVID-19-Impfstoffkandidatens VLA2001 weitere Fragen.

Dabei werden zusätzliche Daten und weitere Begründungen für eine bedingte Marktzulassung eingefordert. Valneva möchte in den kommenden Tagen antworten. Wird das Antwortschreiben akzeptiert, rechnen die Verantwortlichen noch in diesem Quartal mit einer Zulassung.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer von Valneva kommentiert: "Wir sind enttäuscht, dass die EMA unsere Anträge bisher nicht als ausreichend angesehen hat. Wir sind nach wie vor fest entschlossen, gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden auf eine Produktzulassung hinzuarbeiten. VLA2001 ist der einzige inaktivierte COVID-19-Impfstoffkandidat in Europa, und wir erhalten weiterhin jeden Tag Nachrichten von Menschen, die sich einen traditionelleren Impfstoffansatz wünschen."

Rückfall unter die 15-EUR-Marke

Die Valneva-Aktie gerät zum Wochenstart wenig überraschend unter Druck und notiert derzeit um 13 EUR. Bereits zuvor war der Anstieg aus der UK-Meldung völlig verpufft. Damit ist die Unterstützungszone um 15 EUR wieder unterboten und die alte Range aus dem Vorjahr zwischen 10 und 15 EUR wiederhergestellt. Gerade der Bereich um 10 EUR stellt mittel- bis langfristig eine wichtige Supportzone dar.

Fazit: Die Valneva-Aktie bleibt ein interessanter Impfstoff-Play, wenngleich das Unternehmen beim Thema Corona meiner Ansicht nach einfach "zu spät" dran ist. Kommen aber weitere Impfstoffe auf den Markt, könnte der Titel deutlich höhere Kurse sehen. Aus charttechnischer Sicht ist die Supportzone um 10 EUR langfristig wichtig.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 348,10 498,98 864,67 Ergebnis je Aktie in EUR -0,59 0,90 2,40 Gewinnwachstum - 166,67 % KGV - 15 6 KUV 4,1 2,8 1,6 PEG neg. 0,0 *e = erwartet

Valneva-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)