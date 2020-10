Value oder Growth: Welche Aktien lohnen sich jetzt?

Value oder Growth Aktien - auf welche Strategie sollten Anleger setzen? Diese Frage ist fast so alt wie die Börse selbst. Was genau verbirgt sich hinter den Begriffen, wie lässt sich eine Überperformance erzielen und kommt nach dem Run der Growth Aktien nun die Zeit für Value Titel? Einschätzungen von Carsten Klude, Chefvolkswirt bei MM Warburg im Interview mit Börse Stuttgart TV.