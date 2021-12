In Japan auch als führend in Bezug auf das Einkaufsvolumen von Rolex und anderen Armbanduhren, Schmuck, Bekleidung und Accessoires anerkannt

Valuence Japan Inc. (Tokio; Susumu Muguruma, Representative Director), ein Mitglied der Valuence Group (TOKYO:9270), das 135 Büros in Japan und 23 anderen Ländern(*1) betreibt und sich auf den Kauf von Armbanduhren, Taschen, Schmuck, Edelmetallen, Antiquitäten und Kunstobjekten spezialisiert hat, hat die Ergebnisse einer Umfrage zum Kaufvolumen von Markenartikeln bekannt gegeben, die vom ESP Research Institute, Inc. durchgeführt wurde. Laut der Umfrage belegten die Marken Nanboya und BRAND CONCIER des Unternehmens in Japan die Spitzenposition in Bezug auf das jährliche Gesamteinkaufsvolumen von Luxusmarkenartikeln.

Nanboya und BRAND CONCIER haben kürzlich ESP Research beauftragt, eine Umfrage zum Einkaufsvolumen von Luxusmarkenartikeln durchzuführen. Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass die Marken zusammengenommen die auf Platz 1 des höchsten jährlichen Gesamtkaufvolumens in Japan gerankt wurden(*2). Nanboya und BRAND CONCIER wurden auch beim jährlichen Kaufvolumen von Rolex und anderen Armbanduhren, Schmuck, Bekleidung und Accessoires als führend eingestuft(*3).

Nanboya und BRAND CONCIER werden ihre Aktivitäten zur Förderung und Etablierung der Wiederverwendung in Japan und Übersee fortsetzen und ihre Rolle als Marken erfüllen, die Kreislaufwirtschaften fördern und nachhaltige Gesellschaften schaffen.

*1 Stand: 10. November 2021

*2 Führend beim jährlichen Kaufvolumen von Luxusmarkenartikeln von Privatpersonen (insgesamt), Stand 19. Oktober 2021, basierend auf einer Umfrage des ESP Research Institute Inc. (durchgeführt vom 30. August 2021 bis 19. Oktober 2021)

*3 Führend beim jährlichen Kaufvolumen von Luxusmarkenartikeln von Einzelpersonen in jeder Kategorie (Rolex, Armbanduhren, Schmuck, Bekleidung, Accessoires), Stand 19. Oktober 2021, basierend auf einer Umfrage des ESP Research Institute Inc. (durchgeführt vom 30. August 2021 bis 19. Oktober 2021)

Übersicht über die Umfrage

Durchgeführt von: ESP Research Institute, Inc.

Erhebungszeitraum: 30. August 2021 – 19. Oktober 2021

Erfasster Zeitraum: Juli 2020 – Juni 2021

Länder, in denen Nanboya mit Niederlassungen vertreten ist

Asien

Japan

Hongkong

Indonesien

Singapur

Malaysia

Philippinen

Thailand

Korea

Vietnam

Europa

Frankreich England Deutschland Naher Osten und Afrika

Türkei

Nigeria

Saudi-Arabien

Mauritius

