Die Transaktion wird die europäische Expansion von Vantage weiter beschleunigen und um Wales im Vereinigten Königreich als sechsten strategischen Markt erweitern.

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung mit InfraVia Capital Partners und den beiden Unternehmensgründern zur Übernahme von Next Generation Data (NGD) bekannt. Nach dem Abschluss wird Wales somit der sechste strategische Markt von Vantage in Europa – nach dem im Februar 2020 angekündigten Eintritt in fünf Märkte (Berlin, Frankfurt, Mailand, Warschau und Zürich) und der Übernahme von Etix Everywhere.

Die Übernahme wird Vantage-Kunden Zugang zu Europas größtem Data Center Campus mit einer Gesamtkapazität von 180 MW bieten, bestehend aus einer bereits vorhandenen 72-MW-Anlage und einer Erweiterungskapazität von 108 MW. Der NGD-Campus liegt in der Cardiff Capital Region in Südwales, zu der auch die walisische Hauptstadt gehört, und die das wirtschaftliche Zentrum der Region ist.

Das bestehende NGD-Rechenzentrum befindet sich auf einer Fläche von 50 Hektar und ist eine Tier-III-Anlage, die zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Die Einrichtung verfügt über umfassende Konnektivität; durch die von zahlreichen Tier I Service Providern bereitgestellten Glasfaserleitungen kann das Rechenzentrum Kunden zwischen Wales und London niedrige Latenzzeiten von weniger als 1,5 Millisekunden bieten. Darüber hinaus bietet das NGD Cloud Gateway mehrere Zugangsdienste, einschließlich Express Route und Connect, außerdem wurde NGD vor kurzem zu einer neuen Hosting-Einrichtung für LINX Wales. Der hochsichere Standort erfüllt die höchsten Standards der britischen Regierung und ist einer von vielen Gründen dafür, dass mehrere wachstumsstarke Blue-Chip-Unternehmen ihre IT-Infrastruktur derzeit in der 750.000 Quadratfuß (rund 70.000 qm) großen Anlage von NGD untergebracht haben.

Der CEO von NGD, Justin Jenkins, ein erfahrener Technik- und Betriebsleiter, wird nach Abschluss der Übernahme als President von Vantage, U.K., zum Vantage-Team stoßen. Jenkins war seit der Gründung von NGD im Jahr 2007 als CTO und COO des Unternehmens tätig, bevor er 2018 zum CEO ernannt wurde. Er hatte auch Führungspositionen bei Sony Computer Entertainment und mehreren Technologie-Startups inne.

„Da die Bedürfnisse unserer Hyperscale-, Cloud- und Großkunden weiterwachsen, stellt Wales im Vergleich zu London einen äußerst attraktiven Markt in Großbritannien dar, der sowohl niedrigere Kosten als auch eine größere Skalierbarkeit bietet“, sagte Sureel Choksi, President und CEO von Vantage Data Centers. „NGD-Kunden profitieren von einer sehr niedrigen Netzwerklatenz nach London, niedrigen Stromkosten und einer ausgezeichneten Glasfaserkonnektivität, verbunden mit dem enorm erweiterungsfähigen Campus des Unternehmens außerhalb des stark eingeschränkten M25-Gebiets in London. Wir freuen uns sehr, Justin Jenkins und das gesamte NGD-Team bei Vantage Europe willkommen zu heißen.“

„Das NGD-Team freut sich sehr, sich Vantage Europe anzuschließen – insbesondere angesichts des gemeinsamen Engagements in den Bereichen operative Exzellenz, qualitativ hochwertige Einrichtungen und nachhaltige Baupraktiken“, sagte Jenkins. „Die globale Präsenz und die breite Kundenbasis von Vantage, kombiniert mit dem wachsenden britischen Hyperscale- und Unternehmenskundenstamm von NGD, bringen uns in eine ideale Position, um die Investitionen und das Wachstum unseres Geschäfts im Vereinigten Königreich zu beschleunigen.“

Die Transaktion wird durch Eigenkapitalzusagen von Digital Colony Partners und anderen Investoren von Vantage sowie durch die Aufnahme von Fremdkapital finanziert.

„Der Bedarf an Hyperscale-Rechenzentren ist größer denn je, und wir freuen uns, Vantage Europe bei der Übernahme von NGD unterstützen zu können“, sagte Marc Ganzi, CEO von Digital Colony und designierter CEO von Colony Capital. „Trotz der derzeitigen Marktverwerfungen steht Digital Colony weiterhin zu seiner Verpflichtung, seine Portfoliounternehmen zu unterstützen und die ständig wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen. Diese strategische Übernahme unterstützt dieses Ziel und verschafft Vantage Europe sofortige Größenvorteile und Zugang zu bedeutenden Ressourcen im Bereich erneuerbare Energie auf dem wichtigen britischen Markt.“

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich im 3. Quartal 2020 abgeschlossen. Die Bedingungen der Transaktion werden nicht veröffentlicht.

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers versorgt, kühlt, schützt und verbindet die Technologie weltweit bekannter Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen. Durch die Entwicklung und den Betrieb in sechs Märkten in Nordamerika und fünf Märkten in Europa hat Vantage das Design von Rechenzentren auf innovative Weise weiterentwickelt und erhebliche Verbesserungen in den Bereichen Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in flexiblen Umgebungen erreicht, die so schnell erweitert werden können, wie es der Markt erfordert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.vantage-dc.com

Über NGD

NGD ist eine speziell errichtete, Carrier-neutrale Tier III Facility in der Cardiff Capital Region und bietet auf einer Fläche von 750.000 Quadratfuß (rund 70.000 qm) hochsichere und kosteneffiziente Rechenzentrumsfläche. Die umweltfreundliche, hochtechnologische Infrastruktur von NGD ist so ausgelegt, dass sie den ständig wachsenden Bedarf an Rechenleistung erfüllt und übertrifft. Zu den zahlreichen Merkmalen gehören eine 180-MVA-Stromversorgung mit hoher Kapazität direkt aus dem Supernetz, die zu 100 % aus erneuerbarer Energie gespeist wird, sowie eine Vielzahl von On-Site-Carrier-Verbindungen mit hoher Geschwindigkeit und geringer Latenz.

Weitere Informationen finden Sie auf www.nextgenerationdata.co.uk

