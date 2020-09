Varo, die erste Consumer-Fintech-Bank mit nationaler Bankkonzession in den USA, nimmt den Betrieb mit der Temenos Cloud-Technologie auf

● Unterstützt durch die Core-Banking-Technologie von Temenos bietet die Varo Bank, N.A. („Varo“), innovative digitale Bankdienste für die 180 Millionen Amerikaner an, die zurzeit vom traditionellen System mangelhaft versorgt werden.

● Mit der cloud-nativen API-Technologie von Temenos ist Varo in der Lage, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und zu skalieren, um die rasant steigende Nachfrage nach digitalem Banking zu bedienen.

● Die Technologie von Temenos ermöglicht das im Vergleich zu traditionellen Banken niedrigere Kosten-Ertrags-Verhältnis von Varo. Auf diese Weise kann Varo digitale Bankdienstleistungen zu geringeren Kosten anbieten und die finanzielle Eingliederung für Millionen Kunden erweitern.

Das Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX:TEMN) gab heute bekannt, dass die Varo Bank („Varo“) seine cloud-native Technologieplattform in Betrieb genommen hat. Varo, die erste Consumer-Fintech-Bank mit nationaler Bankkonzession in den USA, nutzt jetzt Temenos Transact als Core-Banking-Technologie. Temenos Transact beschleunigt Innovationen und bietet eine umfangreiche Palette an digitalen Banking-Produkten, von Einlagen- und Sparkonten bis hin zu Krediten und Darlehen, zu geringeren Kosten. Damit unterstützt die Plattform Varos Mission, das finanzielle Wohlergehen von Millionen von Amerikanern zu fördern, deren Nachfrage von traditionellen Banken nur unzureichend abgedeckt wird.

Colin Walsh, Gründer und CEO der Varo Bank, erklärte: „Varo wurde mit der klaren Vision gegründet, mit einem effizienteren Geschäftsmodell und modernster Technologie eine neue Art von Bank zu schaffen - eine Bank, die ganz auf die finanzielle Gesundheit und das Wohlergehen des amerikanischen Durchschnittsverbrauchers ausgerichtet ist. Wir wussten von Anfang an, dass diese Vision der Unterstützung durch eine nationale Bankkonzession und einen innovativen Technologiepartner wie Temenos bedurfte. Nach dreieinhalb Jahren Vorbereitung freue ich mich sehr, dass Varo als erstes US-amerikanisches Consumer-Fintech-Unternehmen eine nationale Bankkonzession erhalten und somit Geschichte geschrieben hat. Die Varo Bank nutzt jetzt unseren neuen branchenführenden Technologiestack, der in Partnerschaft mit Temenos entwickelt wurde. Varo hat nun die historische Chance, die technologieorientierten Bankprodukte und -dienstleistungen anzubieten, die Millionen von Amerikanern helfen werden, sich in finanzieller Hinsicht weiterzuentwickeln.“

Die bahnbrechenden, vollständig digitalen Bankdienstleistungen von Varo werden durch die in der Cloud gehostete Core-Banking-Technologie Temenos Transact unterstützt. Die fortschrittliche cloud-native Plattform von Temenos ermöglicht es Varo, kontinuierlich neue Funktionen und Produkte zu implementieren und Innovationen schnell zu realisieren. Außerdem unterstützt die Temenos-Plattform Banken dabei, ihr Backoffice zu automatisieren, Kosten zu senken und von einem niedrigeren Kosten-Ertrags-Verhältnis zu profitieren. Diese Aspekte fördern Varos Fähigkeit, schnell auf Grundlage der Kundennachfrage zu skalieren und ein erweitertes Portfolio an Dienstleistungen zu geringeren Kosten anzubieten, wie z. B. Giro- und Sparkonten ohne monatliche Gebühren. Mit dem Ansatz der US-Modellbank von Temenos konnte Varo zudem die spezifischen geschäftlichen und regulatorischen Anforderungen des Marktes effizient und kostengünstig erfüllen. Varo implementiert derzeit Infinity Origination von Temenos, eine maßgeschneiderte Lösung zur Unterstützung der Kredit- und Kontengenerierung in Nordamerika für Banken und Kreditgenossenschaften.

Mit der nationalen Bankkonzession ist Varo in der Lage, sein Angebot an umfassenden, FDIC-versicherten Bankdienstleistungen zu erweitern und das Tempo der Produktinnovation zu beschleunigen. Unterstützt durch die APIs von Temenos, wird die Technologie von Temenos Varo dabei helfen, seine nächste Generation von Bankingp-Podukten und -Funktionen schneller und kostengünstiger auf den Markt zu bringen.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, ergänzte: „Wir gratulieren Varo ganz herzlich zum Erhalt der Bankkonzession, die einen wichtigen Meilenstein darstellt. Dies markiert einen Neuanfang für das digitale Bankwesen in den USA, und Temenos ist stolz darauf, Varo auf dieser aufregenden Reise begleitet zu haben. Die Temenos Cloud-Technologie wird Varo dabei helfen, seine beeindruckende Erfolgsgeschichte des Wachstums, der Innovation und sozialer Wirkung zu beschleunigen. Wir freuen uns über die starke Anziehungskraft, die der US-Markt auf alle unsere Produkte ausübt, und wir unterstützen Banken weiterhin dabei, ihren Kunden Mehrwert zu bieten. Wir sind stolz, diesen revolutionären Meilenstein mit Varo erreicht zu haben und freuen uns darauf, ihr weiteres Wachstum in dieser nächsten aufregenden Phase zu unterstützen.“

Nehmen Sie an der führenden digitalen Veranstaltung von Temenos – Synergy Online – am 23. September teil, um in Colin Walshs Grundsatzrede „The Future of Digital Banking“ zu erfahren, wie Varo als erster Consumer Fintech eine nationale Bankkonzession in der Geschichte der USA erhielt und durch die Geschwindigkeit der Cloud neue Produkte in einem noch nie da gewesenen Tempo auf den Markt bringen kann.

