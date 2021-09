VARTA - Aktie bricht weiter ein!

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN : DE000A0TGJ55 - Kurs: 121,950 € (XETRA)

Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen Mitte August ging die Varta-Aktie auf Talfahrt. Innerhalb von nur drei Handelstagen gab der Aktienkurs mehr als 20 % nach, bevor sich dieser im Bereich der Unterstützung bei 126 EUR stabilisieren konnte.

In den vergangenen Handelstagen nahm der Verkaufsdruck wieder zu, nachdem es den Käufern im Vorfeld nicht gelungen ist, sich vom Unterstützungsbereich zu lösen. Startschuss für die aktuelle Kaufwelle, mit der die Aktie auch auf ein neues Tief zurückfällt, war der Ausbruch unter dem kleinen Support bei 129,50 EUR. Dieser sorgte für eine Stop-Loss-Welle, die sich heute sogar noch beschleunigt (Abwärtsgap).

Trübe Aussichten für Aktionäre!

In der Varta-Aktie lief über den Sommer der Versuch, die alte Value-Area zwischen ca. 137 EUR und 105 EUR nach oben zu verlassen und nachhaltig höhere Preise zu etablieren. Mit den jüngsten Kursverlusten ist dieser Versuch endgültig gescheitert. Wir sind wieder in der alten Value-Zone unterwegs und nun besteht die Gefahr, diese zu durchwandern. Es könnte in den nächsten Tagen und Wochen also zu einem Test der Supportzone von 108-105 EUR kommen.

Alternativ zu diesem Szenario können die Käufer den jetzt als Widerstand fungierenden Preisbereich bei 125,45 bis knapp 130 EUR zurückerobern. Das wäre der erste Schritt in Richtung möglicher Bodenbildung. Anschließend müsste der Widerstandsbereich um den EMA 50 bzw. 137,45 EUR geknackt werden. Erst dann nehmen die grundlegenden Chancen in der Varta-Aktie aus mittelfristiger Sicht wieder zu.

Fazit: das Chartbild der Varta-Aktie ist stark angeschlagen und selbst wenn es zu kurzfristigen Erholungen kommt, bleibt die Aktie vor allen Dingen unterhalb von 129,50 EUR bärisch. Es ist momentan davon auszugehen, dass die Aktie ihr Tief noch nicht gesehen hat.

VARTA AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)