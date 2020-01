VARTA-Aktie wird weiter verkauft

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 88,700 € (XETRA)

Die Verkäufe in der Varta-Aktie halten auch zum Beginn der neuen Woche an. Mit einem Verlust von über 6 % ist sie momentan die mit Abstand stärkste Verliererin aus allen drei großen deutschen Indizes. Im Bullenmarkt unterwegs, steckt die Aktie momentan in einer Korrektur. Dabei wurden bereits diverse Unterstützungen bärisch gebrochen. Die nächste, die den Bullen jetzt zur Verfügung stehen würde, wäre der Preisbereich um 80 EUR. Hier lässt sich unter anderem auch der EMA 200 finden. Zumindest eine temporäre Reaktion nach oben wäre dort möglich. Für ein bullisches Comeback bedarf es jedoch einer zumindest kleinen Bodenbildung. Zu erkennen ist eine solche momentan leider noch nicht.

VARTA AG Aktie

