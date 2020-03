VARTA - Erholung zum Ausstieg nutzen?

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 63,100 € (XETRA)

Varta zählt in 2020 zu den schwachen deutschen Aktien und musste zum Jahresstart einen heftigen Kurseinbruch hinnehmen. Von diesem erholte sich der Wert nicht mehr wirklich, er pendelte sich seitwärts ein. Der letzte Erholungsversuch endete an den gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200, von wo aus das Papier wieder nach unten kippt. Damit wurden die Bären bestätigt, das Ergebnis ist ein Rückfall auf neue Jahrestiefs in dieser Woche. Das Chartbild bleibt damit angeschlagen, daran ändert auch der heutige Rücklauf an das alte Tief nichts.

Weitere Verluste einplanen

Prinzipiell könnte der Wert hier am alten Tief bei 65,10 oder am offenen Gap von gestern (66,20 - 68,70 EUR) wieder nach unten kippen und eine weitere Abwärtswelle bis 55,00 - 55,70 und ggf. 51,00 - 51,20 EUR einleiten. Darüber hinaus liegt im Falle einer Abwärtstrendbeschleunigung bei 42,50 - 43,30 EUR die nächste Auffangzone.

Eine Rückkehr über 73,50 EUR per Tagesschluss hingegen würde eine weitere Erholung bis 79 - 82 EUR zulassen. Erst Oberhalb von 82,10 EUR hellt sich das kurzfristige Chartbild wieder deutlicher auf.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)