VARTA - Früherer Dauerbrenner im Abwärtssog

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 132,700 € (XETRA)

Bis Anfang August hatte sich die Aktie von Varta in einer immer dynamischer werdenden Aufwärtsbewegung von der zentralen Unterstützung bei 105,10 EUR entfernt und fast schon den Widerstand bei 168,40 EUR erreicht, ehe diese Flucht nach vorn von der Reaktion auf die Quartalszahlen beendet wurde.

Ab dem 12. August war die Aktie drei Tage in freiem Fall und brach bis an den Support bei 122,95 EUR ein, der den Abverkauf zunächst stoppte. Allerdings befindet sich der Wert seither nicht in einer nennenswerten Erholung, sondern scheiterte noch vor der Hürde bei 138,68 EUR und drehte wieder nach Süden ab.

Kleine Flagge, großes Fragezeichen

Aktuell versuchen die Käufer den Unterstützungsbereich bei 130,00 EUR zum Einstieg zu nutzen. Doch selbst ein Ausbruch aus der sich abzeichnenden Flaggenformation könnte bereits an der Hürde bei 138,68 EUR wieder gestoppt werden. Aktuell wäre ohnehin erst ein Anstieg über die Unterseite des großen Abwärtsgaps von Mitte August bei 143,80 EUR bullisch zu werten.

Dagegen dürfte schon ein erneuter Bruch der 130,00 EUR-Marke die Talfahrt fortsetzen und die Varta-Aktie bis 122,95 EUR drücken. Auf Basis der Verkaufswelle aus dem August lägen dann die nächsten Abwärtsziele bei 106,00 und 102,00 EUR. Die nächste Unterstützungsmarke läge mit dem Februartief bei 105,10 EUR direkt dazwischen.

Charttechnisches Fazit: Schon ein Bruch der 130,00 EUR-Marke könnte die Varta-Aktie in die Tiefe reißen und für die Fortsetzung der übergeordneten Verkaufswelle bis 105,10 EUR sorgen.

VARTA Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)