VARTA - Gerade noch gerettet

Das bullische Reversal im Oktober führte zu einer kleinen Bodenbildung, mit der Rückkehr über die gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 schienen die Bullen die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Doch dann senkte das Unternehmen überraschend die Umsatzprognosen, die Aktie brach am 5. November massiv ein. Gleichzeitig wurde an diesem Tag ein neues Jahrestief markiert, weitere Verkäufer kamen nicht in den Markt. Das Papier erholte sich moderat und pendelt sich nun seitwärts ein. Dabei wirkt der Preisbereich bei 110 - 111 EUR stützend, dort stehen momentan Käufer bereit.

Neutrale Zone gibt den Ton an

Der Preiskorridor zwischen 110 und 124 EUR kann als charttechnisch neutrale Zone betrachtet werden. Innerhalb dieser Handelsspanne herrscht eine Patt-Situation, ein Ausbruch daraus könnte neue Handelsimpulse liefern.

Im sehr bullischen Szenario würde jetzt ausgehend vom Preisbereich bei 110 - 111 EUR eine neue Aufwärtswelle starten. Prozyklische Kaufsignale entstehen bei einer nachhaltigen Rückkehr über 124 EUR, dann wären steigende Notierungen bis 136 - 138 und darüber hinaus 145 und 155 EUR möglich.

Rutscht der Wert hingegen nachhaltig unter 110 EUR zurück, könnte eine Stop-Loss-Welle eingeleitet werden. Shortpositionierungen wären dann prinzipiell attraktiv, der Wert könnte bis rund 100 EUR absacken.

Fazit: Die Handelsmarken sind gesteckt, Trader warten auf einen Ausbruch aus der neutralen Zone. Wer antizyklisch und spekulativ unterwegs ist könnte nahe der Rangeunterkante eine Long-Chance wittern mit engen Absicherungsmöglichkeiten knapp unterhalb von 110 EUR.

