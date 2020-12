Varta-Großaktionär avisiert Dividende

Der Batteriehersteller Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55) könnte erstmals eine Dividende bezahlen. Dies avisierte Varta-Großaktionär Michael Tojner in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

„Bisher haben wir alle Gewinne zu hundert Prozent wieder in die Firma investiert“, so Tojner. Nun sei es an der Zeit, die Aktionäre zu beteiligen. Dafür werde er sich mit Unterstützung des Vorstands einsetzen, wie der Mehrheitsaktionär und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Varta AG weiter ausführte.

Die Varta AG mit Sitz in Ellwangen produziert und vermarktet Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersysteme sowie kundenspezifische Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Es werden nahezu 4.000 Mitarbeiter beschäftigt. Seit dem 19. Oktober 2017 ist Varta an der Frankfurter Börse notiert. Der Ausgabepreis lag bei 17,50 Euro. Die Aktie ist im MDAX notiert. Größter Aktionär ist Montana Tech Components mit knapp 57 Prozent der Anteile.

