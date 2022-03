Varta hält die Dividende stabil

Der Batteriekonzern Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55) will eine Dividende in Höhe von 2,48 Euro an die Aktionäre ausschütten. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr, als erstmals seit dem Börsengang 2017 eine Dividende ausbezahlt wurde, unverändert.

Die Hauptversammlung des MDAX-Konzerns findet am 21. Juni 2022 statt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 91,50 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei rund 2,71 Prozent. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2021 um 3,8 Prozent auf 902,9 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA stieg um rund 17 Prozent auf 282,9 Mio. Euro. Das Konzernergebnis erreichte 126 Mio. Euro, ein Anstieg von 31,9 Prozent. Für das Jahr 2022 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 950 Mio. und einer Mrd. Euro und geht von einem bereinigten EBITDA zwischen 260 und 280 Mio. Euro aus. Die anhaltenden Folgen der COVID-19-Pandemie sowie Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die globalen Produktions- und Lieferketten einiger Kunden sowie die steigenden Rohstoffpreise in der Folge dieser Krisen belasten aber den Ausblick. Varta mit Sitz in Ellwangen produziert und vermarktet ein Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen und beschäftigt derzeit rund 4.700 Mitarbeiter. Redaktion MyDividends.de