VARTA - Kaufwelle könnte anlaufen

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 121,600 € (XETRA)

Die Aktie des Batterieherstellers Varta legte im letzten Jahr eine starke Rally hin und kletterte bis 04. Dezember 2012 auf ein Hoch bei 128,00 EUR. bis Mitte März korrigierte der Wert anschließend ausführlich und testete die Unterstützung bei 51,90 EUR.

Anschließend kam es zu einer erneuten Rally und sogar zu einem Ausbruchsversuch über das Allzeithoch. Am 03. September markierte der Wert sein aktuelles Rekordhoch bei 138,70 EUR, konnte sich aber nicht über dem alten Rekordhoch etablieren.

In den letzten Wochen konsolidierte in einer bullischen Flagge. Am Donnerstag gelang der Ausbruch aus der Flagge. Heute setzt sich die Aktie nach oben ab. Die Oberkante liegt aktuell bei ca. 113,78 EUR. Dort verläuft aktuell auch der EMA 50.

Wo liegen mögliche Ziele?

Das Chartbild der Varta-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Der Ausbruch vom Donnerstag wird heute bestätigt. Damit eröffnet sich der Aktie weiteres Aufwärtspotenzial. Ein Anstieg in Richtung 138,70 EUR erscheint durchaus möglich. Später könnte es sogar zu Gewinnen in Richtung 150 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings unter 113,78 EUR abfallen, ergäbe sich ein erster Rückschlag für die Bullen. Im Falle eines Rückfalls unter 109,80 EUR müsste sogar mit einem 99,20 EUR gerechnet werden.

